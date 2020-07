BOBI I NJEGOVA SUPRUGA SU HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: On PRETI, a ona ga nežno POKLOPILA! FOTO

Naime, Milici je Bobi odgovorio na Insta stori koji je postavila njegova supruga Milica, a na kome se jasno vidi da je u automobilu njihov kućni ljubimac.

Košarkaš je šaljivo prokomentarisao fotografiju uz emotikone srce i smajliće:

"Ogrebe li auto, sa tobom ću da ga poliram".

Milica je odmah poruku svog supruga podelila sa smajlićima uz komentar: "Uvek romantičan", te je ovim potezom nasmejala mnoge i oduševila odnosom koji njih dvoje imaju, te je očigledno da im je i te kako zabavno.

Ljubav Milice i Bobija prati jedna interesantna priča

"Milica i ja smo se upoznali jednog leta, ona je šetala livadom, a ja sam vozio traktor. Pogledala me je i pomislila: "Evo mog princa na konju". Šalim se, naravno. Ja sam čovek sa sela i sviđa mi se da to tako vidim, mada je bilo sasvim drugačije. Upoznali smo se u Vršcu kod mog prijatelja koji se zabavljao sa Miličinom najboljom drugaricom. On je slavio rođendan i svi smo se tu zatekli. Milica mi se odmah dopala i to sam jasno pokazao. Na fin način me je u početku odbijala, ali sam bio uporan", rekao je Bobi svojevremeno za "Gloriju".

Njih dvoje su ozvaničili vezu 2014. godine, a kad se sve sabere zajedno su 12 godina i imaju dva sina, Vuka i Petra.

