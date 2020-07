DRAŽEN JE BIO ŽENSKAROŠ! Nije opraštao nijednoj, na kraju je zbog ženske i poginuo! PRIČA ZA SVA VREMENA

Đurović je takođe izneo neke nepoznate stvari o njegovoj neverovatnoj želji i upornosti da postane vrhunski igrač.

- Dražen je bio je nestašan u svlačionici, a stariji su ga smirivali. Mnogo je voleo žene. Ma, šta god vidi, taj ne bira uopšte. Da li to bila konobarica, čistačica, nije mu bilo važno... Zbog ženske je i poginuo. Možda je grubo rečeno, ali jeste tako. On je već imao kartu za avion tog dana, ali ga je ta njegova nagovorila da idu automobilom u Zagreb - rekao je Đurović u podkast emisiji "Giv end go".

foto: Printscreen/Youtube

On je poginuo na nemačkom autoputu u crvenom golfu 1993, a s Draženom su u automobilu bile još dve ženske osobe - njegova tadašnja devojka Klara Šalantci i njena prijateljica Hilal Edebal. Klara, koja je upravljala automobilom u trenutku nesreće, kasnije se udala za poznatog nemačkog fudbalera Olivera Birofa.

Klara sa suprugom Oliverom Birofom foto: Profimedia

Košarkaši vunderkid je sve što je postigao u karijeri postigao je zahvaljujući neverovatnom radu.

- On nije bio neki učenik, ali je išao u školu redovno od osam ujutro. Međutim, dolazio bi na trenige sam u šest ujutro i ja sam mesec dana to mogao da pratim. Posle sam mu rekao da više ne mogu jer mi je to prerano da ustajem. Imao sam dvoje dece i morao sam njih da vodim u školu na drugi kraj grada. Onda je on našao nekog klinca i plaćao mu 500 dinara tadašnjih po treningu samo da mu vraća lopte - naglasio je iskusni trener i dodao:

foto: Starsport©

- I tako je posle škole dolazio u 13 časova u dvoranu i tu sam bio sat i po s njim, onda bi otišao kući da nešto pojede i istušira i stizao bi na trening uveče. Dakle, trenirao je tri puta dnevno. I ja bih ga pitao koliko lopti je ubacio, on kaze hiljadu i po, dve. Nedeljom nismo inali treninge,on je ubacivao tri hiljade. Toliko da ubaciš...Pa treba šest hiljada puta da šutneš, šest hiljada puta da skočiš jer je šutira iz skok-šuta. Nije kao Jokić, koji šutira sa zemlje. Ko to danas može da izvede? Moka mi je tada rekao: "Ma on je kamenac". Ali, on je sam izgradio taj šut koji je imao - zaključio je Vlade Đurović.

Dražen jedva da je mogao da dohvati obruč Petrović je postao najbolji igrač Evrope, ali na početku karijere nije imao posebne fizičke sposobnosti. - Imao je stubaste noge, a da bismo mu poboljšali brzinu, morao je da stanji noge. I tako je radio sa dva donja dela trenerki, čak i leti. Onda smo improvizovali, radili smo neke vežbe. I ojačao je, kasnije je mogao da zakuca. Inače, u početku je jedva dohvatao obruč, iako je bio visok 196.

