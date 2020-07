U ŽELEZNIKU BESNI! FMP izdao saopštenje i najoštrije optužio Partizan za manipulacije!

FMP je u petak, 31. jula 2020. godine održao sednice UO i Skupštine, u punom sastavu. Sednicom Skupštine je predsedavao predsednik Skupštine Zoran Tošković, koji je po ranije usvojenom redosledu i predsedavajući ABA lige u sezoni 2020/2021.

Pored uobičajenih tačaka vezanih za finasije, na Skupštini su razmatrani i novi Disciplinski pravilnik i zahtev "jednog kluba" za isklјučenje KK FMP iz takmičenja u ABA ligi.

Klub je tim povodom izdao saopštenje koje prenosimo u celosti.

- FMP će i ove sezone nastupati u ABA ligi, KLS i nacionalnom kupu Radivoja Koraća, a sama činjenica da je naš klub već petu sezonu zaredom učesnik regionalnog takmičenja govori o stabilnosti kluba u prethodnom periodu. Klub je u svoj Disciplinski pravilnik integrisao disciplinsku odgovornost igrača u slučaju nepoštovanja Protokola COVID-19, koji je takođe usvojen na sednici, kao i odgovornost igrača u slučaju pokušaja ostvarivanja dodatnih prava suprotno ugovorima koje su zaklјučili sa Klubom, a van sistema KLS i ABA lige. Predstavnici kluba u Skupštini ABA lige informisali su članove Skupštine o Skupštinama ABA lige jtd. u prethodnoj sezoni, posebno o 'inicijativi jednog kluba vezanoj za 'takozvani sukob interesa' koji KK FMP navodno ima sa jednim drugim klubom, takođe članom ABA lige jtd. Članovi Skupštine su izrazli zadovolјstvo zbog konstruktivnog pristupa svih članova ABA lige jtd. , koji su u dva navrata glasali apsolutnom većinom za odbacivanje ove 'inicijative'. KK FMP, kao integralni deo regionalnog takmičenja i nekadašnji dvostruki osvajač ABA lige, ne razume ovu vrstu opstrukcije kluba koji je 27.05.2020. godine glasao za 'prenos udela' vlasništva klubova među kojima su KK FMP, KK Mornar i KK Primorska, a onda zahtevao nešto drugo – a to je nekakvo izbacivanje KK FMP iz ABA lige? Taj zahtev jednog kluba vidimo kao jeftin pokušaj manipulacija baziran na spekulacijama, neistinama i demagogiji, a ne na pravnim činjenicama. Zbog toga ovo pitanje je za KK FMP ( koji je svoje pravo da igra u ABA ligi izborio na terenu, još 2016. godine ) završeno, a za svaki dalјi pokušaj dovođenja našeg statusa u pitanje, ako to bude bilo potrebno, pravdu ćemo potražiti i pred institucijama koje su merodavne za ovo pitanje ! Uvereni smo da ćemo brzo i lako doći do rešenja koje će biti u korist KK FMP , srpske i regionalne košarke. KK FMP i pored okolnosti u kojima smo se svi našli zbog pandemije virusa Covid -19 spremno i sa jasno postavlјenim takmičarskim cilјevima , dočekuje izuzetno tešku i neizvesnu sezonu koja je pred svim nama - piše u saopštenju FMP-a.

