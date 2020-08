OPTUŽIO JE DUDU DA GA JE ZVAO USTAŠOM! Sramna izjava Hrvata podigla je region na noge, a EVO ŠTA MU JE PASPALJ PORUČIO!

Legendarni reprezentativac Jugoslavije Žarko Paspalj prokomentarisao je skandaloznu izjavu bivšeg hrvatskog košarkaša Franja Arapovića.

Bivši reprezentativac SFR Jugoslavije, a potom i selekcije Hrvatske podigao je veliku prašinu u regionu, kada je izneo sramne optužbe na račun proslavljenog srpskog trenera Dušana Dude Ivkovića.

On je u intervjuu za "Večernji list" rekao da ga je Ivković izbacio iz nacionalnog tima 1988. godine uz reči: "Šta će nam, bre, taj ustaša!"

Naš legendarni košarkaš Žarko Paspalj, koji je tada bio u reprezentaciji, kratko je prokomentarisao izjavu ogorčenog Hrvata.

"Ko se seća šta je bilo pre više od 30 godina. Ma kakva politika u to vreme. Ne znam uopšte odakle njemu sada tako nešto. Nisam ni znao da je još tada bio politički aktivan. Možda je on bio ispred tog vremena, možda je imao viziju i znao šta će da se desi. Stvarno ne znam čemu sada sve to, niti me previše zanima", rekao je Paspalj za "Informer", bez želje da se upušta u polemiku.

Podsetimo, Arapović je u pomenutom intervjuu izneo niz optužbi na račun selektora Ivkovića. Tvrdi da je oteran iz reprezentacije jer je u jednom hotelu u Srbiji odbio da popuni formular na ćirilici.

"Kad smo se vraćali s priprema iz Bora, noću smo stigli u jedan beogradski hotel, u kom smo na recepciji dobili upitnik na ćirilici koji je trebalo da ispunimo. Ja sam tražio da mi ga daju na latinici ili na engleskom. Stojko Vranković me je povukao za ruku i rekao da ćutim, ali iz inata nisam poslušao ni njega ni Dražena Petrovića", kaže Arapović i dodaje:

"Recepcioner me je pitao za ime oca, ja sam mu rekao Jovo, a zove se Pavo. Zatim me je pitao za majku, rekao sam mu Jovanka, a mama mi je zapravo Ana. Nakon pet minuta bio je sastanak u mojoj sobi i Ivković me je poslao kući u Zagreb. Nazvao sam prijatelja, fudbalera Zorana Čavu Dimitrijevića, koji me je odvezao na aerodrom i tako sam završio reprezentativnu karijeru u SFRJ"

Arapović je bio aktivno uključen u politiku, učestvovao je u osnivanju HDZ-a, na čijem čelu je bio Franjo Tuđman. Selektor Duda Ivković je saznao za njegovo političko delovanje i precrtao ga sa spiska reprezentacije.

