Košarkaši #bcigokea su dobili novog igrača na bekovskoj poziciji. Stefan Pot je rođen 15.7.1994. u Bijeljini. Profesionalnu karijeru je počeo u subotičkom Spartaku iz kojeg prelazi Novi Sad, pa u Vojvodinu iz koje odlazi u rumunski Asesoft. Potom se vraća u Srbiju gdje nosi dres Metalca i Mladosti iz Zemuna. Vrhunac karijere je imao u sezoni 2016/2017 kada je potpisao za Partizan, poslije te sezone ostao je u FMP-u 3 sezone odakle i dolazi u Laktaše. #našakuća #republikasrpska #bcigokea #abaliga #bcl #basketball #pot #fmp #laktaši #beograd

