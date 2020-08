NBA KOŠARKAŠ BRUTALNO ISKREN: Mentalni problemi su kao pandemija o kojoj niko ne priča!

On je zbog psihičkih problema morao da odsustvuje sa terena u dresu Klivlend Kavalirsa, a potom se dotakao tog perioda u tekstu pod nazivom "Svi prolaze kroz nešto".

"Nikada nisam imao napad panike do tada. To je nasledno, usađeno je duboko u mene, a pogodilo me je u javnosti i nisam znao šta da radim. Svi prolaze kroz nešto, to je bio i moj naslov za tekst na "Playerstribune". Kada te tako nešto pogodi, ne znaš koliko će ti uticati na život, na porodicu... Čening Fraj je bio u svlačionici kada mi se to desilo, radio je intervju. Meni je srce bilo slomljeno zbog njega, u mesec dana su mu preminula oba roditelja. Tako je sav uplakan dolazio na treninge...", rekao je Kevin Lav.

Zatim je podrobno analizirao o čemu u stvari misli.

"Ukoliko na treninzima i utakmicama niste fokusirani i ne odradite sve kako treba, možete poput mene da pomislite da vi kao osoba niste dovoljno dobri. Užasna sam osoba... Mentalni problemi su kao pandemija o kojoj niko ne priča. Mnogi ljudi ni u krugu porodice ne govore o problemima, ljudi rizikuju svoje živote da bi prehranili porodice... Ukoliko na intervjuu za posao kažete da imate nekih mentalnih problema ili u tom korporativnom svetu pogotovo, svaki mentalni problem je oružje koji ljudi koriste protiv vas", zajključio je Kevin Lav.

