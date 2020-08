IGOKEA NAPALA PARTIZAN: Šćepanović je sve ovo smislio, smišljena kampanja protiv kluba!

Partizan je otkazao svoje učešče na turniru "Mirza Delibašić" u Sarajevu, zbog situacije sa pandemijom korona virusa što je dovelo do toga da se otkaže i čitav turnir.

Dragan Bajić trener Igokee koja je trebalo da učestvuje na turniru smatra da je za to kriv trener "crno-belih" Vlado Šćepanović. "Vlado Šćepanović je izmanipulisao celu upravu Partizana, sad je postao i epidemiolog i žao mi je što ljudi u tom klubu nisu videli neki širi kontekst. Mi smo bili pozvani na turnir u Sarajevo što nam je bila velika čast, željno smo to iščekivali. S obzirom na trenutnu situaciju upozoravao sam upravu da je teško odigrati dva meča u dva dana, ali kad te pozove porodica Mirze Delibašića onda imaš obavezu da igraš i ja bih peške išao u Sarajevo. Rekao sam ljudima iz kluba da bih u Sarajevo išao i da ostanem sa pet igrača i svi su me podržali u toj nameri", rekao je je Bajić u izjavi za banjalučki "EuroBlic".

Bajić tvrdi da razlozi nisu epidemiološki, već je u pitanju upravo Igokea "Šćepanović ne govori istinu, to znam iz izvora bliskih njemu i klubu. Nije razlog epidemiološka situacija nego je problem Igokea. Znam šta je rekao svojim igračima, smišljeno je uradio neke stvari. Čak je postao i epidemiolog, govorio o statistikama, broju zaraženih, a onda je dogovorio utakmice sa klubom iz Rumunije (Kluž) u kojoj je očigledno situacija sa koronom sjajna. Mislim da to govori o njima i o klubu", rekao je Bajić i zatim poentirao

"Opet ću ponoviti smišljeno su urađene obe stvari, otkazani turnir, zbog nas, posle toga dogovorene dve utamice sa Klužom. Ovakvi potezi pokazuju ko ti je prijatelj, a ko ne. Da li je normalno da Ivan Velić, trener Cibone, nije postavljao nikakvo pitanje osim da odredimo dan i satnicu meča, a da ljudi iz Partizana ne izađu u susret. Imam prijatelja u Beogradu koji, svestan situacije, uprkos obavezama koje ima želi da izađe u susret da odigramo meč. To su za mene prijatelji, a ne ovi koji glume prijateljstvo, ali loše glume. Iznenadilo me što je Šćepanović izmanipulisao celu upravu Partizana, mislio sam da oni mogu da vide neki širi aspekt. Mi smo planirali da odigramo sedam, osam utakmica, a sad nemamo nijednu. Treniramo dva puta dnevno, i mislim da niko nije uradio više testiranja nego mi jer smo jako ozbiljan klub", objasnio je Bajić

