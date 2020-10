NE SEĆAM SE KADA SAM POGLEDAO NEKI MEČ ABA LIGE Dino Rađa: Liga sa 40 Amerikanaca nema smisla (FOTO)

On je rekao da je regionalno takmičenje zamišljeno za razvoj mladih igrača, a pretvorilo se u ligu ko ima više novca i više Amerikanaca.

"Ne vidim nikakvog smisla za hrvatsku košarku, ali ni za bilo koju drugu", istakao je Rađa u podkastu "Sportskih novosti".

Najveći problem je, kaše on, potenciranje stranaca i "gušenje" mladih košarkaša jureći mesto u Evroligi ili Evrokupu.

foto: Starsport©

"Čitao sam da oko 40 Amerikanaca igra ABA ligu, to su četiri kompletne ekipe, to je suludo. Jednog ili dvojicu razumem, ali pet-šest po ekipi je totalno bezveze. Igraju između sebe, nema tu nikakve koristi. Ne znam koga to interesuje, ne sećam se kad sam pogledao neki meč ABA lige", poručio je Rađa.

(Kurir sport, Tanjug)

Kurir