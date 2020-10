SRUŠILI VELIKANA! Jagodić-Kuridža: Pokazali smo da možemo da pobedimo svakoga!

"Drago mi je zbog pobede nad CSKA, pre svega zbog toga što smo pokazali da možemo da pobedimo bilo koju ekipu. Treba da budemo sve bolji i bolji u nastavku sezone", rekao je Jagodić-Kuridža dan posle utakmice.

Zvezda je u četvrtak uveče pobedila ekipu CSKA posle produžetka sa 86:84 u petom kolu Evrolige.

Jagodić-Kuridža je naveo da je veliki izazov igrati protiv košarkaša poput Tornikea Šengelije i Johanesa Fojtmana.

"Teško je igrati protiv takvih igrača, svaki put je izazov izaći i dati maksimum protiv njih. Mnogo mi znači priprema koju imamo na treningu, dogovor i skauting koji sledim", kazao je krilni centar Crvene zvezde.

Dodao je da je trener Saša Obradović veoma zahtevan i da se nada da će se što pre privići na njega.

"Saša je dosta drugačiji trener od svih sa kojima sam do sada radio. Dosta je zahtevan, ponekad je teško, ali dajem sve od sebe da ispoštujem koliko-toliko ono što on traži. Kako vreme prolazi, sve je lakše i nadam se da ću se što pre privići na sve što traži od mene", naveo je on.

Konkurencija na njegovoj poziciji je povećana dolaskoma Džonija O'Brajanta, za koga je rekao da je dobar igrač sa velikim kvalitetima.

"Konkurencija je uvek dobra jer svako može da napreduje tako. Nije mi njegov dolazak probudio dodatnu motivaciju, uvek sam isto motivisan, trudim se da dam sve od sebe koliku god dobijem minutažu", rekao je Jagodić-Kuridža.

Upitan je da uporedi period dok je igrao u Primorskoj sa sadašnjim u Zvezdi.

"Velika razlika je biti igrač Primorske i Crvene zvezde. Tamo sam bio među vodećim igračima i drugi su pratili mene. Ovde imam manju ulogu i ja pratim druge. Dajem sve od sebe da dam doprinos u svakoj utakmici protiv bilo koga", rekao je Jagodić-Kuridža.

Beta

Kurir