MARINA MALJKOVIĆ UOČI DUELA KOŠARKAŠICA SRBIJE SA LITVANIJOM: Uprkos svim problemima, idemo kao i uvek na pobedu VIDEO

Košarkaška reprezentacija Srbije u četvrtak od 16 časova odigraće prvu od dve kvalifikacione utakmice za EP 2021. u "balonu" u Istanbulu.

Za protivnika u dvorani "Ahmet Džomer" imaće vrlo neugodnu reprezentaciju Litvanije, koja je u prve dve utakmice kvalifikacija upisala pobedu i poraz.

Uz reprezentaciju su u Istanbulu i predsednik KSS Predrag Danilović i potpredsednica za žensku košarku Ana Joković.

–Naše igračice u ovom trenutku imaju mnogo manje utakmica u nogama ove sezone nego Litvanke. Vodećih šest-sedam igračica litvanske reprezentacije igraju u timovima i ligama koje ove sezone nisu prekidane zbog Kovida, tako da imaju do sada osam do deset odigranih utakmica. To, nažalost, nije slučaj sa našim košarkašicama, koje su odigrale mnogo manje mečeva. To nam predstavlja problem, ali ni prvi, ni poslednji put kada je reprezentacija Srbije u pitanju da imamo neke čudne situacije ispred nas. Pokušaćemo da se suprotstavimo tome i da iznesemo priču do kraja. Kako je svima, tako i nama. Znate da sam osoba koja ne trpi nikakvu vrstu kuknjave i plača, već gledam samo da nađem rešenja. To je moj posao. Ti neredovni treninzi znaju da budu veliki problem. Kod nas nema Tine Krajišnik, eto ni Ana Dabović zbog povrede nije sa nama u ovom ciklusu. Nije imala redovne treninge u francuskom prvenstvu i povredila se. Uprkos svemu tome mi, naravno, idemo kao i uvek na pobedu. Pokušaćemo da nađemo rešenje, da se suprotstavimo Litvaniji i iznesemo naše prednosti na sto – istakla je selektorka Marina Maljković.

Novo ime u našem timu je tridesetogodišnja Ivon Anderson, plejmejker italijanske Venecije.

–Veoma sam uzbuđena i počastvovana što sam postala deo ovog tima i države. Fokusirane smo na pripreme. Očekujemo poteškoće, jer ćemo igrati protiv timova koji imaju sjajne igračice. Mi se spremamo i stvaramo dobru hemiju. Izaći ćemo na teren, igrati čvrsto i predstavljati državu najbolje što znamo. Igrala sam za Marinu u Galatasaraju pre četiri godine. Izuzetno je cenim. Mislim da je jedna od najboljih, ako ne i najbolji trener u Evropi. Kada mi je ponudila priliku da budem deo reprezentacije Srbije, nisam razmišljala ni trenutka. Moj posao je samo da dodam moje kvalitete na ono što je ona već izgradila da bismo ostvarili ciljeve, osvajale medalje i bile uspešne – kaže Ivon Anderson.

Veliku borbu u duelima sa Litvanijom očekuje i Saša Čađo. Ona veruje u dobru pripremu naše ekipe na treninzima pred utakmicu.

–Sigurna sam da ćemo da dobijemo sve instrukcije kojih treba da se pridržavamo kako bismo pobedile Litvaniju. Neće biti laka utakmica kao nijedna do sada, ali došle smo da se borimo i da prikažemo najbolju moguću igru. Za razliku od nas Litvanija je veoma visok tim i mislim da je naša prednost naša velika agresivnost i brzina, tako da ćemo se potruditi da to iskoristimo što bolje – tvrdi Saša Čađo.

Ivon Anderson ističe da je izuzetno ponosna što je postala član reprezentacije Srbije.

–Košarkaška kultura u Srbiji je jedina na svetu koja može da se uporedi sa onom američkom. To dovoljno govori koliko cenim srpsku košarku. Pratila sam stalno na velikim takmičenjima, uvek sam bila navijač i divila sam se koliko pametno igraju srpski timovi i koliko uvek daju maksimum. Nikada ne smete da potcenite Srbiju. Uvek će predstavljati ogroman izazov svakom protivniku i uvek od Srbije očekujem da će pobediti. To sam i ja naučila da cenim, da uvek guram sebe napred i radim naporno kako bih konstantno napredovala i poporavljala se, čak i u mojim godinama. Moj otac je košarkaški trener na koledžu, tako da sam uvek bila blizu košarke. Šalim se često da nikada nisam dobila priliku da zavolim nešto drugo. Sve što sam imala je košarka, majka me je vodila na treninge, ja sam se zaljubila u košarku i uvek sam želela da budem uspešna – zaključuje Ivon Anderson.

Utakmicu Litvanija – Srbija direktno će prenositi RTS na Prvom programu u četvrtak od 16.00 časova. Srbija vodi u grupi E posle trijumfa pre godinu dana protiv Turske u Beogradu 59:56 i Albanije u Draču 139:34. Do kraja kvalifikacija, početkom februara Srbija treba da igra protiv Albanije i Litvanije. Plasman na Evropsko prvenstvo ostvariće pobednici grupa, kao i pet najboljih drugoplasiranih timova.

