MOKA UNIŠTIO HRVATE: Pljuvali ste nas da bi se uvukli u G**ICE! Igrači su vam kao devojčice, a i dalje imate KOMPLEKS SRBA

Bivši selektor Srbije, koji je tokom bogate igračke karijere bio član Šibenke, uz Crvenu zvezdu i Partizan, analizirao je gde Hrvatska greši.

- Šteta je vaša što je Acu Petrovića, kao selektora, pojela njegova narcisoidnost, jer bi on bio idealan i s ovim ste naraštajem mogli biti uspešni", počeo je Slavnić. Jednom prilikom je otišao toliko daleko da je izjavio da hrvatska selekcija nema "igrače s m..ima i ku..ne sinove".

- Da, jednom prilikom rekao sam to. Kada sam ušao u reprezentaciju, nisam razumeo što se podrazumeva pod ku**inim sinom. A to nije uvreda, nego se misli da je netko mangup. Mi imamo taj sportski bezobrazluk, tu drčnost, ona nas više krasi nego vas Hrvate. Vi ste uglavnom učtivi, fini i mirni. Za razliku od košarkaša iz Zagreba, koji su bili pristojni kao devojčice, Skansi i Tvrdić jesu bili malo drčniji pa je, po mom trenerskom dolasku u Split, moj prvi zadatak bio da tadašnje igrače malo 'pokvarim'".

Složio se sa čuvenim Dinom Rađom da je problem Hrvatske i u sportskim radnicima.

- Vi ste majstori za uništavanje košarke. Ne mogu verovati da se jedan Split ne može oporaviti. Pa šta rade ti vaši sportski radnici? Zar ti slana voda toliko ispere mozak da više ništa ne razumeš?".

Slavnić je otišao korak dalje analizirajući pojedine hrvatske sportiste i njihov odnos prema Srbiji.

- Kao sportista sam obišao ceo svet, a sada više volim jednostavne izlete po Srbiji. Bili smo i u Hrvatskoj, iz koje nosim lepa sećanja, što ne znači da o svima mislim lepo. One koji su nacionalisti ne volim, s takvima nisam imao dodira. Ja sam jugonostalgičar i takav ću i umreti, a ako Hrvat ne sme reći to, onda je to vaš problem. Ostvarili ste svoju želju za odcepljenjem i nema potrebe da imate kompleks Srba i Jugoslavije, a vidim da se kod vas briše i sve što je bilo dobro u to vreme. Ne moramo se voleti, ali nema ni potrebe da se mrzimo. Ne smemo biti zatrovani politikom, a neki su se vaši sportisti tokom rata požurili reći nešto protiv Srba da bi se tako uvukli u gu..cu političkom establišmentu", zaključio je Slavnić.

Kurir sport / Večernji list

Kurir