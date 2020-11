MIROTIĆ TROJKAMA ZA NAJUGROŽENIJE: Košarkaš Barselone će u toku Božićnog posta pogađati za porodicu Kokić iz Doboja

Košarkaš Barselone Nikola Mirotić, sada već tradicionalno, nastavlja sa podrškom i pružanjem pomoći ugroženim porodicama!

Nakon što je pogocima sa linije od tri poena, obezbedio novi dom za šestoro ugroženih mališana porodice Varga iz Vukovara i prikupio novac za izgradnju kuće nepokretnoj Jasni Dedić i njenoj porodici, ove godine proslavljeni košarkaš odlučio je obezbedi pomoć za još jednu porodicu!

U toku ovogodišnjeg Božićnog posta, Mirotić će šutirati za ugroženu porodicu Kokić iz Doboja u Republici Srpskoj! I ove godine, svaka trojka, na svim utakmicama koje se odigraju do Božića, „vrediˮ 500 evra, i sav dobrovoljni prilog koji se sakupi ovom prilikom, biće iskorišćen za izgradnju nove kuće ovoj porodici!

Porodica Kokić iz Podnovlja kod Doboja broji jedanaest članova! U današnje doba kada se mnogi bračni parovi teško odlučuju i na jedno dete, otac porodice Željko (52) i majka Slađana (35) imaju čak devetoro male, ali izuzetno dobre i vaspitane dece: Anica (19), Miloš (17), Nikola (14), Milorad (12), Danijel (11), Danijela (7), Nenad (4) i Ljiljana (2).

Kokići žive u kući koja nije njihova, već im je data na čuvanje. Do kada smeju da je koriste nije im rečeno. Kuća je u lošem stanju, a nameštaj u još gorem. Ulaganje u kuću se svakako ne isplati uz činjenicu da sutradan može biti zatraženo da istu napuste. ''Vodu nemamo, postoji bunar niže kuće pa tamo perem stvari i okupam decu koliko je to moguće, a što se tiče struje to imamo. Zbog situacije sa vladajućim virusom i onlajn nastavom primorani smo bili da uplatimo i internet. Po ceo dan pratim školu, dok ispratim sa svakim sve retko stignem da uradim po kući sve poslove koje imam'' – rekla je majka Slađana.

Nikola i njegova supruga Nina Mirotić godinama uspešno sarađuju u projektima pomoći najugroženijima zajedno sa organizacijom Srbi za Srbe. U znak zahvalnosti, organizacija im je, krajem prošle godine, uručila ikonu Svetog Vasilija Ostroškog. "Porodica Mirotić godinama pokazuje veliku ljubav prema našem narodu, ma gde se on nalazio. Do sada smo uspešno realizovali veliki broj projekata. Nikola Mirotić, u narodu je poznat kao veliki dobrotvor, što nam pokazuju desetine poruka zahvalnosti koje svakodnevno dobijamo. Svojim primerom motivisao je veliki broj ljudi da se priključi našoj zajedničkoj misiji da pomognemo što veći broj porodica. Heroji, kao što je Nikola Mirotić, potrebni su više nego ikad, kako bi nas inspirisali da budemo bolji ljudi" – izjavio je predsednik Humanitarne organizacije Srbi za Srbe Igor Rašula povodom pokretanja ove akcije.

U poslednjih 15 godina svog vrednog dobročiniteljskog rada, Humanitarna organizacija Srbi za Srbe prikupila je preko 5,4 miliona evra donacija sa kojima je obezbedila socijalnu i ekonomsku pomoć za više od 2,800 siromašnih i ugroženih srpskih porodica širom Balkana koje ukupno broje više od 13,000 dece. Za svoj dosadašnji rad, organizacija je odlikovana Ordenom Svetog Save u manastiru Gračanica na Vidovdan 2015. godine, Ordenom Eparhije Gornjokarlovačke 2016. godine u manastiru Komogovina, ordenom Krst Milosrđa Predsednika Vlade Republike Srpske i nagradom Skupštine Grada Beograda za Herojsko delo 2018. godine.

