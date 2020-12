POTEZ LEGENDARNOG KOŠARKAŠA O KOME BRUJI REGION: Dino Rađa dobio patike Jugoplastika, a on ih odmah prodao i sve RAZNEŽIO!

Adidas patike u čast sećanja na veliki uspeh Jugoplastike oduševile su mnoge. "Retro" dizajn, osmišljen u čast jugoslovenskog šampiona Evrope sa kraja osamdesetih i početka devedesetih, svidele su se ljubiteljima košarke širom svieta, a samo odabrani su dobili šansu da ih obuku.

Patike su došle na adresu trenera šampionskog tima Jugoplastike, srpskog stručnjaka Božidara Maljkovića, kao i članova njegovih šampionskih generacija splitskog kluba. Među njima je jedno od dva najzvučnija imena Dino Rađa i on je takođe dobio specijalno dizajnirane "adidaske", o kojima se priča nedeljama.

Čim ih je dobio, on ih se odrekao i napravio sjajan gest!

Jugoslovenska i hrvatska košarkaška legenda oglasio se na Instagramu i dao patike na aukciju, a sav novac je prosledio u humanitarne svrhe, u splitsko udruženje "Daunov sindrom 21". Prodao ih je za čak 3.000 eura i to potvrdio objavom na svom Instagramu.

"Hvala svima što ste učestvovali i pobedniku na patikama. Još veće je to što sam zamoljen za anonimnost od njihove strane. Znači da nije do slave nego do pomaganja, što je odlika velikih ljudi. Nadam se da ću ih imati priliku upoznati kada prođe ovaj virus. Još jednom hvala svima što su učestvovali. Pomogli ste svi zajedno. Šaljem sličice čim skupim sve adrese. Do neke druge prilike, zdravi i veseli bili", poslao je on.

Rađa je najavio i da će svima koji su učestvovali u aukciji poslati svoje autogram kartice iz perioda kada je igrao za Boston Seltikse.

