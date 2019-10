BOŽA MALJKOVIĆ HRVATIMA NAHVALIO ALEKSANDRA VUČIĆA: Ja mu tražim 2 dinara, on mi da 10! Takvog nekog morate i vi da pronađete!

Maljković je bio trener ekipe koja je sa Rađom, Kukočem i ostalim igračima harala tih godina Evropom.

Međutim, Jugoplastika je poslednjih godina daleko od vrha, čak i u Hrvatskoj, pa je Maljković u izjavi za tamošnje medije govorio o mogućem rešenju i pomenuo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Nekoliko jakih privatnika, dve jake nacionalne firme i vrlo lako problem može da bude uklonjen. O Aleksandru Vučiću svako može da misli šta želi, ali kad je sport u pitanju, onda nema boljeg. To govorim iz pozicije predsednika Olimpijskog komiteta Srbije. Dođem mu i pitam ga za dva dinara, on mi da osam. Kasnije opet dođem i tražim deset, on mi da 20. Srbija je sad u ženskoj i muškoj konkurenciji u odbojci osvojila evropsko zlato. Vučić je dao 10 miliona. Gradi se nova sala za običnu odbojku i za odbojku na plaži. Vaterpolo ima problem, Vučić odmah da milion i 300 hiljada. Pojavi se problem u odbojci, ista stvar. Sad je za organizaciju kvalifikacionog turnira za košarkaški olimpijski turnir dao nekoliko miliona. Bez jake političke podrške zemlje u regionu ne mogu ništa. Vučić manijakalno prati sport, sve zna. Takvog nekog morate i vi da pronađete. Nema druge - rekao je Božidar Maljković, a prenosi portal Indeks.

Kurir sport

Kurir