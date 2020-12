REAKCIJA ILI NISTE ZA PARTIZAN: Mića Berić imao jasnu poruku za sve u taboru crno-belih!

Ukoliko se to ne dogodi, onda oni i nisu za Partizan, poručio je Berić u emisiji „60 minuta sa Vladom i Acom“ na Maxbet radiju.

– Sramotna igra, sramotan poraz. Odnos prema igri je bio problematičan. I ja sam gubio neočekivano, ali slika koju su oni pokazali na terenu je bila sramotna. Ako igraći i trener ne mogu da reaguju u nastavku sezone, onda oni nisu za Partizan. Mora da se radi još jače i prevaziđe ovaj krizni period. Biće veće iznenađenje ako Partizan uđe u plej-of, nego ako ne uđe. Partizan nema nikakvog kredita više, u svaku utakmicu mora da se uđe maksimalno, rekao je Berić.

Kako sada stoje stvari, veće šanse Partizan bi mogao da ima u Evrokupu.

– U Evrokupu kreće se iz početka, grupa u kojoj smo nije teška, nisu to ekipe koje Partizan ne može da pobedi. Prošle sezone je pobeda nad Virtusom preokrenula sezonu. Zašto sada neka pobeda u Evroligi ne bi preokrenula sezonu? Partizanu Evroliga mora da bude cilj, veća šansa je da do nje Partizan sada dođe preko Evrokupa, nego kroz ABA ligu. Koronavirus je najviše oštetio Partizan. Da nije toga bilo, Partizan bi sada igrao Evroligu, a ne Crvena zvezda. Moram to da kažem… I sada se vidi koliko znače navijači i koliko je teže bez njih da se igra.

Berić je dodao da nije očekivao tako brze smene trenera u večitim rivalima.

– Prevelika je presija, društvene mreže su sada, kad nema navijača na tribinama, postale mesto koje je glas navijača. Hteli da priznamo ili ne, na to uprave reaguju. Posle drugog poraza već počne priča da oni nisu treneri za Partizan ili Zvezdu, zaključio je Berić.

