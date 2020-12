ČOVIĆ NASMEJAO SRBIJU: Zvezda je poražena sa velikim rezultatom, ali Klipersi su izgubili 51 razlike! TO JE OLAKŠAVAJUĆE

Prvi čovek KK Crvena zvezda Nebojša Čović na zanimljiv način prokomentarisao je debakl svog kluba na gostovanju u Laktašima protiv Igokee u regionalnoj ABA ligi.

Podsetimo, Zvezda je na debiju Dejana Radonjića poražena rezultatom 85:65.

"Svako ima pravo da opisuje, Zvezda je izgubila sa velikim rezultatom, bilo je to neočkivano i za mene, mislio sam da ćemo sa Sašom biti tri godine, ali to se dogodilo... Videli ste stanje ekipe i to je rezultat sinoćne loše igre i neuobičajenog rezultata. Olakšavajće je što su Klipersi izgubili 51 razlike. Lotpa je okrugla, morali smo ovo, žao mi je što došlo do toga", rekao je u Jutarnjem programu na TV Prva Nebojša Čović.

Kurir sport

Kurir