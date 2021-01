TRENING SA SONJOM VASIĆ: Srpska košarkašica učila devojčice

Treningu je prisustvovalo dvadeset devojčica raznih uzrasta, koje su sa ushićenjem i punom pažnjom upijale savete nekada najbolje košarkašice Evrope. ”Mnogo mi je drago što imam prilike da treniram i družim se sa ovim sjajnim devojčicama. Mi ovde učimo neke osnovne korake, bazu, kako se kreće, kako se igra košarka… Ovako smo svi mi počeli i zaista mi je zadovoljstvo što imam tu čast da im prenesem i svoja iskustva. Čak sam i ja toliko ushićena, da mi se čini da uživam više od njih”, rekla je Sonja Petrović Vasić.

foto: Institut za ženski sport

Institut za ženski sport idejni je projekat proslavljene Marine Maljković čija je namera bila osnivanje jedne organizacije koja bi devojčicama pružila priliku da se potpuno besplatno bave sportom. Svoja iskustva, koja je stekla kroz igračku i trenersku karijeru, ali i institutski rad u Kini želela je da prenese i u Srbiju. ”Pozivam sve devojčice da se priključe Institutu, makar da dođu i vide o čemu se ovde radi. Naglasila bih da devojčice ne moraju da treniraju košarku, one mogu da biraju između najrazličitijih sportova – odbojka, rukomet, ritmička gimnastika i mnogi, mnogi drugi sportovi. Takođe, devojčice ne moraju imati nameru da se profesionalno bave sportom, budu svetski prvaci u izabranim sportovima već ovde imaju priliku da se druže sa svojim vršnjakinjama, steknu zdrave navike i same saznakju kakve su sve to lepe stvari koje bavljenje sportom nosi sa sobom” izjavila je Maljkovićeva.

foto: Institut za ženski sport

Prethodne nedelje, Marina Maljković obišla je Aranđelovac, Požarevac, Zrenjanin i Beograd kako bi obišla hale za trening, upoznala se sa trenerima ali i polaznicama Instituta. Odziv devojčica širom Srbije je iznad svih očekivanja, što je motiv više da Institut za ženski sport nastavi da radi punom parom u budućnosti.

Kurir sport

Kurir