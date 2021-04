RAZGOLITILA SE DANIJELA, SRPKINJA UDATA ZA NBA ZVEZDU Bikini, šeširić i papučice, devojke žele samo sunce VIDEO!

Zli jezici bi rekli da ga je "uhvatila na dete", ali njihova priča zaista ima primese holivudskog filma. Naime, Danijela je radila kao striptizeta na jahti i imala vezu za jednu noć sa Džordžom. Ostala je trudna, a Džordž nije želeo dete sa nekim koga ne poznaje.

Nudio joj je milion dolara da abortira, Danijela nije htela ni da čuje, pa je krenulo klasično svađanje i prepucavanje. Negatvine emocije brzo su prerasle u zaljubljenost, pa su odlučili da imaju još jedno dete.

Usledila je veridba i zajendički život, koji i dalje traje, a Danijela uspešno pronalazi način da raspali vatru u vezi i maštu svog izabranika, ali i brojnih pratilaca na društvenim mrežama.

Tako je i sada odlučila da objavi izazovnu fotku u bikiniju iz kog kipi na sve strane uz kometar u kom parafrazira čuveni hit Sindi Loper "Girls just want to have fun", pa je napisala:

- Devojke žele samo sunce (Girls just want to have sun).

Kurir sport