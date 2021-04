DARKO MILIČIĆ ŽESTOKO UZVRATIO NURKIĆU NA SRAMNU PROVOKACIJU: Zna se koliko su ustaše pobile Srba!

Košarkaš Portlanda Jusuf Nurkić podigao je veliku prašinu u čitavom regionu kada je povodom Ramazana objavio na tviteru fotografiju dažamije, ali ne bilo koje, već “Džamije poglavnika Ante Pavelića”.

Na objavu bosanskog košarkaša reagovali su mnogi, a među njima i Darko Miličić koji je uputio brutalan komenatar.

"Moram prvo da se ogradim. Ne poznajem momka lično. Ono što vidim da je dobar košarkaš. Ali kada kači ovakve slike, to nije dobro za pomirenje na ovim prostorima. Zna se koliko su ustaše pobile Srba, kao i ljudi drugih nacionalnosti. Takvim zverskim ubistvima niko ne sme da se ponosi. To su stvari koji bi svaki čovek trebalo da se stidi. Sve se nadam da je to uradio, zato što nije znao šta je na fotografiji, a ne da je hteo da se nekome dokaže i dodvori. Opet, bojim se da iza toga stoji još nešto dublje. Takođe, želim da istaknem da je nisam deo tog dela ljudi koji su na društvenim mrežama i stvarno ne razumem ljude koji hoće na taj način da se pokažu kolike se patriote ili vernici. Mogu samo tom momku da kažem da se to ne radi tako. A ako na taj način želi nešto da poruči, onda mu pobude nisu dobre", kazao je Darko Miličić za 24sedam, a potom i posavetovao Nurkića da malo prouči istoriju.

foto: Dragana Udovičić

"Možda on na ovaj način želi da pokaže da ne prihvata istorijske činjenice koje su nepobitne. A one su pokazale da su Srbi bili ti koji su morali da menjaju veru, a da prema onima koji to nisu učinili mnogi bili veoma okrutni. Ne želim nikog da osuđujem, jer ko zna pod kojim su bili pritiskom da tako nešto urade i ne bih želeo da sam bio u njihovoj koži. Za mene je pravoslavna vera nešto najsvetije", zaključio je Miličić.

(Kurir sport)