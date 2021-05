UŽIVO, VIDEO! ODLUČUJUĆI MEČ U BORBI ZA FINALE: Crvena zvezda - Igokea (18.30)

Biće publike u Pioniru

Čitaoci Kurira javljaju da su navijači Crvene zvezde pred dvoranom i da uz kontrolu redara i policije ima i onih koji ulaze na tribine

U prvoj utakmici u Beogradu prošlog ponedeljka Zvezda je pobedila sa 76:61, a Igokea je u Laktašima u petak pobedila sa 81:68.

Zvezda i Igokea su do sada igrali 22 puta, a crveno-beli su pobedili 15 puta, od čega u osam utakmica na domaćem terenu, gde su doživeli i tri poraza.

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da njegova ekipa u predstojećoj trećoj, odlučujućoj utakmici polufinala plej-ofa ABA lige protiv Igokee mora da odigra odgovorno i bolje nego u prethodnom duelu ako želi da pobedi i plasira se u finale.

"Posle niza odigranih utakmica sa Igokeeom jasno je da nije slučajno da postižu odlične rezultate i to čitave sezone. Ognjen Dobrić ima povredu skočnog zgloba ali sam siguran da će stisnuti zube, što će biti poruka da mora da se podigne stepen odgovornosti kod svih u meču kome želimo da odigramo bolje nego u Laktašima. Da budemo konstantniji u igri, da gradimo rezultat i da dodjemo do onoga što želimo, a to je pobeda", rekao je Radonjić za klupski sajt.

Radonjić je rekao da je Kori Volden posle 10 dana trenirao sa ekipom, nakon problema sa ledjima.

"Problem sa povredom leđa je saniran, a u oba dosadašnja meča donosili smo odluku o njegovom nastupu neposredno pred samu utakmicu. Zbog svega toga njegova želja treba jako da se poštuje jer je evidentno da zbog povrede i tog odsustva nije dao maksimum", naveo je on.

Košarkaš Zvezde Kori Volden rekao je ekipa mora da ima mnogo bolji stav u odlučujućoj utakmici.

"Dobili smo udarac u lice u drugoj utakmici i moramo da odgovorimo. Ovo je biti li ne biti utakmica i moramo da izadjemo i da se borimo svim silama, dodatni napor i dodatna motivacija. Svesni smo značaja ove utakmice pa i pritiska koji donosi, ali moramo da ostanemo mirni i da igramo uz mnogo samopouzdanja", naveo je američki košarkaš.

Trener tima iz Laktaša Dragan Bajić kaže da je Zvezda favorit.

"Idemo da pružimo što jači otpor favorizovanom protivniku. Namera nam je da dobijemo taj meč, ispišemo novu stranicu istorije kluba i plasiramo se u finale", rekao je Dragan Bajić.

"Sve postavljene zadatke su ispoštovali u najvećoj meri i odigrali su sjajnu utakmicu, pogotovo kada je u pitanju odbrana. Moram da vjerujem u ono što radim i da verujem u momke sa kojima radim. To je grupa veoma poštenih i inteligentnih momaka. Veliki broj informacija pripremimo za utakmicu i oni to na najbolji mogući način sprovode na parketu", kaže trener Igokee.

Bajić dodaje da nema pritiska na tim.

"Nastojao sam da to prenesem i na moje igrače i da rasterećeni idemo u Beograd, da pokušamo da igramo što bolju košarku, kako u defanzivnom tako i u ofanzivnom delu. Znam da neće biti lako, a Crveneu zezdu i mog prijatelja Dejana Radonjića veoma poštujem i cenim ono što rade. Uz sav kvalitet koji poseduju neće nam biti lako", istakao je Bajić.

Jedan od najboljih u redovima Igokee, Dalibor Ilić, smatra da njegov tim zna kako do trijumfa.

"Igramo na gostujućem terenu, ali na meč dolazimo bez pritiska. Naš imperativ je pobeda i iskoristićemo sve šanse koje nam se pruže da dođemo do trijumfa. Pokazali smo da to možemo", kaže Dalibor Ilić.

Odlučujuća treća utakmica polufinala plej-ofa ABA lige između Crvene zvezde i Igokee igra se od 18.30 u Beogradu.

