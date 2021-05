AMERIČKA NOVINARKA RASKRINKALA LEBRONA: Otkrila zašto Džejms ne želi da Nikola Jokić bude MVP NBA lige!

Regularni deo sezone najjače košarkaške lige na svetu je završen, pa se sve više polemiše oko toga kome će pripasti titula za najkorisnijeg igrača u sezoni.

Nikola Jokić je glavni favorit. Odigrao je sezonu iz snova, imao neverovatne brojke, na svojim leđima je čitave sezone vukao povredama osakaćeni Denver i srušio brojne rekorde...

Međutim, Lebron Džejms ne vidi Nikolu sa MVP titulom.

"Kralj" je izneo svoj stav na ovu temu i izazvao burne reakcije košarkaške javnosti.

Džejms gura Stefa Karija ka MVP tituli, a novinarka Moli Kerim otkriva i zašto.

"Mislim da radi sve to promišljeno. 'Hej, kada pobedimo Stefa Karija i Voriorse i ukoliko to učinimo ubedljivo, mogu da kažem da sam pobedio MVP-a', to on u suštini želi" ističe Kerim.

I am so happy @MollyQerim exposed Lebron James antics. pic.twitter.com/mTjaXLXAcI — LebronExposé (@BeeradLakers) May 18, 2021

Podsetimo, Los Anđeles Lejkersi završili su regularni deo sezone na sedmom mestu, dok je Golden Stejt bio osmi na Zapadu. Upravo ova dva tima boriće se u plej-inu za plasman u plej-of.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Kurir sport