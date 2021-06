NEMA ZIME ZA BORAC! Marinović: Čačak će zauvek ostati grad košarke

"Sezona je bila teška, a kada se podvuče crta i uspešna, jer smo ostvarili sve ciljeve koje smo zacrtali. Superliga je bila samo dodatni plus, jer smo ostvarili i više od planiranog. Ušli smo u polufinale, i to sa pola kadetskog tima. To je velika stvar za sve nas", rekao je Marinović, prenosi klub.

Porazom od Crvene zvezde, Borac je okončao ovu takmičarsku godinu.

Čačani su uspeli da se "dokopaju" polufinala domaćeg takmičenja, ali su tu eliminisani od Crvene zvezde. Crveno-beli su prvo slavili u Beogradu, a zatim i juče u Čačku.

Prvom timu Borca priključeno je pet kadetskih igrača, šampiona u svojoj starosnoj kategoriji - Đorđe V. Ćurčić, Đorđe M. Ćurčić, Stefan Janković, Pavle Nikolić i Luka Andrić.

"Drago mi je i veoma sam srećan što se kadeti osećaju kao deo tima i što ne pokazuju strah, nego igraju veoma odlučno. Nismo imali dovoljno vremena da treniramo sa njima, jer su radili sa kadetskim timom. Ali velika je stvar za Borac i Čačak da mladi igrači već sad pokazuju zrelost i pružaju nadu u srpsku košarku", rekao je Marinović.

"Ono što stalno potenciram jeste da je Čačak grad košarke i to će zauvek ostati", istakao je trener Borca

Beta