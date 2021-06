MARINA MALJKOVIĆ POSLE POBEDE NAD CRNOM GOROM: Fokus nam je na dobre segmente u igri

Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković ocenila je danas da u nastavku Evropskog prvenstva moraju da se fokusiraju na dobre segmente u igri, kao i da se nivo koncentracije mora povećati.

"Iz aviona se vidi šta je dobro, šta je loše… Ovo su utakmice gde to loše ne može da se ponavlja, gde nemaš prava na greške, gde moraš da radiš samo i isključivo to dobro i da se toga držiš 'kao pijan plota'. Moramo da se držimo toga što je bilo dobro, da se na tome radi, da se na to fokusiramo. Da se na mnogo veći nivo podigne koncentracija, da bi to ostalo tako", rekla je Maljković, a preneo je sajt saveza.

Košarkašice Srbije pobedile su ranije danas u Valensiji selekciju Crne Gore sa 87:75, u meču poslednjeg kola Grupe B.

Srbija je tom pobedom izborila direktan plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva.

Maljković je dodala da su svi dosadašnji uspesi selekcije napravljeni bez kalkulacija.

"Dobili smo 2015. godine Francusku koja je u tom trenutku bila deset puta jača, jer smo odradili posao kako treba. Prethodno smo u četvrtfinalu dobili i prejaku Tursku. Pa Australiju u Riju, jer smo mi krenuli kako treba. Pa isto tako i 2019. godine utakmicu za bronzu u Beogradu, koja je bila teška posle svega onoga sa Španijom", rekla je ona.

"Pa smo opet mi dobro krenuli… Mi smo bitni! Od nas zavisi! To je ono na šta se oslanjamo i šta bi trebalo da nas raduje. Ako mi odradimo naše, da ne zavisimo ni od koga, možemo da imamo dobru priču", dodala je Maljković.

Ona je istakla da se svi dobri i loši segmenti igre vide i po rezultatu, uz ocenu da "zna kakava je igra potrebna za dobar plasman".

"Nama je izuzetno važno svih 12 igračica. Zna se da ja koristim dosta igračica u rotaciji. To je bio slučaj protiv Grčke, pa i sada. Tim je tim. Svih 12 igra i za sledeću utakmicu će biti tako. Sve su mi iste. Od prve do poslednje", zaključila je Maljković.

foto: Fiba

Srpska košarkašica Jelena Bruks ocenila je da je plasmanom u četvrtfinale napravljen veliki korak ka ispunjenju želja.

"Odradile smo izuzetno težak posao…U stvari, odradile smo fenomenalan posao! Sada možemo da udahnemo par puta, da malo odmorimo glave, da bismo se pripremile za ono što nas čeka četvrtfinalu. Kako god da nam se postavi, tako idemo. Pratile smo utakmice, pratićemo i baraž. Važno je da se odmorimo, a onda kada saznamo protiv koga ćemo igrati i da se pripremimo za tu utakmicu", rekla je ona.

Košarkašica Nevena Jovanović rekla je da su svi u selekciji znali šta donosi pobeda nad Crnom Gorom, kao i da se na kraju računa samo pobeda.

"Moraćemo mnogo da radimo, pa da probamo da u sledećoj utakmici ispravljamo te greške. Ono što nas krasi je da svaka devojka koja udje sa klupe, doprinese na neki način. Bilo da su to poeni, skokovi, odbrana… Onda smo pravi tim, u kome svaka ima svoj udeo u pobedi", ocenila je Jovanović.

Četvrtfinalne utakmice igraju se 23. juna, polufinala su na programu tri dana kasnije, a finale se igra 27. juna.

Beta