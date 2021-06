SRPSKA SNAJKA NAPADA SRBIJU! Igra za Francusku, udata je za našeg košarkaša, ponosno nosi SRPSKO PREZIME i obožava Beograd!

Francuska reprezentativka Valerijan Vukosavljević već tri godine je u srećnom braku sa sprskim košarkašem Filipom Vukosavljevićem.

Ova sjajna košarkašica se 2019. godine udala za Srbina u Beogradu i od tada ponosno na leđima nosi prezime Vukosavljević

foto: FIBA

Filip i Valerijan su se upoznali u francuskom Lilu. Valeri je bila počasni gost na Filipovoj utakmici, a samo sedam dana kasnije srpski košarkaš je gledao njen meč sa tribina. Nakon meča bili su zajedno na jednoj proslavi, gde su se upoznali i prvi put poljubili. Od tog momenta su nerazdvojni.

Posle šest meseci počeli su da žive zajedno u Buržu, gde je Valeri u tom momentu igrala.

U leto 2019. godine rešili su da jedno drugom kažu sudbonosno "DA". Svadbena bajka organiovana je u Beogradu, a na proslavi su bile sve njene saigračice iz nacionalnog tima. Bila je to spektakularna žurka pored bazena.

foto: Printscreen/Instagram

"Možda ne izgledam tako, ali tipičan sam Balkanac. Bilo mi je važno da venčanje bude u Srbiji i da, ne krijem to, supruga uzme moje prezime. Srećan sam zbog njene odluke da joj ubuduće na dresu piše Vukosavljević. Tradicionalista sam, poštujem porodične vrednosti i podrazumeva se da ću nositi burmu. Zbog toga sam se trudio da izaberem baš lep prsten", rekao je u jednom intervjuu nakon venčanja Filip.

foto: Printscreen

Srpska snajka je u nekoliko navrata otkrila da je očarana Beogradom.

"Beograd mi se dopao na prvi pogled, kao i ljudi. Opušteni su i prijatni. U Franuskoj svi mnogo rade, a na kraju dana žure kući. Ovde se živi potpuno drugačije. Koliko god čovek bio u gužvi, uvek nađe vremena za porodicu i prijatelje. To me je privuklo. Dobro se snalazim u gradu, čak sam počela da vozim. Volim da se prošetam do Ušća i Kalemegdana, da sednem u neki lep kafić s pogledom na reku. Filipovi prijatelji su me sjajno prihvatili, kao i njegove sestre, sa kojima provodim dosta vremena".

foto: FIBA

Francuskinja je jednom prilikom istakla da će živeti u Beogradu kada Filip i ona završe profisionalne karijere.

"Ovo je sada moj grad. Moja porodica i prijatelji stvarno vole ovaj grad. Sviđa im se hrana, noćni život. Preporučivala sam im i ranije da dođu ovde, jer ljudi ne znaju dovoljno o Beogradu i Srbiji", istakla je Valeri.

Jedna od najboljih francuskih košarkašica večeras će protiv Srbije igrati u finalu Evropskog šampionata u Valensiji.

foto: FIBA

Za koga će Filp večeras da navija?

Kurir sport