SEĆANJE NA DOPINGOVANE PORTORIKANCE I TERORISTIČKI NAPAD: Dugi Damnjanović za Kurir o Minhenu i kontroverznom porazu košarkaša

Četa selektora Igora Kokoškova ušla je u polufinale kvalifikacionog turnira u Beogradu, a naredni rival joj je selekcija Portorika, sa kojom smo u prošlosti igrali jedan od najkontroverznijih mečeva u istoriji košarke.

Bilo je to u Minhenu, na Igrama 1972. godine. Portoriko je savladao u tom trenutku šampiona sveta i vicešampiona Evrope 79:74, izabcio ga iz borbe za medalje, a nakon meča je otkriveno da je igrač Migel Kol dopingovan.

Nekoliko dana trajao je diplomatski rat Jugoslavije sa Svetskom košarkaškom organizacijom i Međunarodnim olimpijskim komitetom. Uzalud. utakmica nije poništena, iako je Kol suspendovan.

O događajima iz Minhena za Kurir govori nekadašnja zvezda Radničkog i akter tih Igara Miroljub - Dugi Damnjanović.

- Kruz je rasturio Ćosu, a protiv Italije nije dao poen. Kol je šutirao sa devet metara i Rivera sa Džimi Hendriks frizurom je vezao deset poena. To je strašno. Igrali su sa mnje igrača, a sve brži kako se bliži kraj! Onda kada su uhvaženi verovatno su prestali.

Popularni Dugi se u priči na kratko vraća na početak skandala.

- Na prvom sastanku posle utakmice smo odlučili da nećemo da igramo i samo je Duci (Ljubodrag Simonović) pri tome ostao. Jedan od igrača je rekao: "Meni su dali pare da igram!", misleći na klub ne na reprezentaciju. Verovatno je bilo državnih i političkih pritisaka iz zemlje, pa je prva odluka promenjena i nastavili smo sa takmičenjem.

Do tada mi nismo imali tretman zato nismo mogli da postavljamo uslove. Naredno jutro se desio teroristički napad u kom je stradalo 11 sportista iz Izraela. Od tada do konačne odluke, da se utakmica ne poništi prošlo je tri dana. Italija je zapretila da neće da igra ako se poništi utakmica. Bili su u sportskim organima mnogo jači od nas.

Nameće se pitanje, kako naša selekcija, kao prvak sveta i druga u Evropi nije imala bolji tretman.

- Tek kada je u Minhenu generalni sekretar FIBA Vilijam Džons rekao da neće skandal u košarci dobili pozicije, pa je Bora (Borislav Stanković) izabran za generalnog sekretara FIBA, Raša (Radomir Šaper) je bio doživotni predsednik Tehničke komisije FIBA, a član je bio i Nebojša Popović.

foto: Privatna arhiva

Na pomen Minhena, neizbežna tema je teroristički napad i stradanje 11 izraelskih sportista.

- To je bilo jutro bili smo prisutni, ali više smo čuli glasine, nego videli. Priča se da teroristi posle svega nisu ni došli do aerodroma. To jeste bilo ispred našeg paviljona, gde se diže naša zastava, ali stvarno nismo videli ništa. Selo je bilo potpuno otvoreno, bez ikakve zaštite. kasnije smo izlazili po Ćosine (Krešimir Ćosić) knjige, nas četvorica, bio je vojnik na ulazu, ali nas niko ništa nije pitao. Pratio nas je samo jedan čovek verovatno iz naše Državne bezbednosti sa kojim smo se ispričali.

Za kraj razgovora, malo i o sadašnjosti i utakmici Srbije i Portorika koja se igra u subotu od 16 časova u dvorani Aleksandar Nikolić.

- Četiri MVP igrača (Jokić, Micić, Teodosić, Petrušev) su naši reprezentativci! Ali ne igramo, kako se očekuje. Čini mi se da bi bilo bolje da je selektor Kokoškov u kvalifikacije za Tokio ušao sa timom koji je igrao na Akropolis kupu. Tako bi dao prostora Miciću, Teodosiću, Kaliniću... da se dodatno odmore, možda se Jović ne bi povredio. U svakom slučaju, u utakmici koja se igra u subotu naš tim je favorit, ali mora da podigne nivo igre - zaključio je Damnajović.