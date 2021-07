KOKOŠKOV DEMANTOVAO PISANJE MEDIJA: Nije postojao nikakav fizički sukob unutar tima, niti sukob unutar svlačionice!

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Igor Kokoškov govorio je o problemima unutar naše selekcije.

Nakon poraza od Italije i propuštene prilike za plasman na OI u Tokiju na konferecniji za medije selektor Kokoškov je izjvao da "nema drame", a sada je konačno objasnio na šta je mislio.

"Kad sam rekao 'nema drame', mislio sam neku tešku relaciju koja se desila u toku priprema, u toku same utakmice ili na kraju utakmice. Mi smo spremni da od toga napravimo ekskluzivitet. Sećam se 2004. po završetku našeg olimpijskog leta, jedan mladi novinar, koji je eminentan u sportskom novinarstvu, me pitao: “Ko se s kim potukao? O košarkaškom delu možemo da pričamo, ali drama ne postoji. Mediji formiraju dramu. S tog aspekta je to bio moj komentar, nisam mogao da ga objasnim. Drama ne postoji, postoji košarkaški deo, postoji nešto što se dešavalo na terenu i sticaj okolnosti koji se ne bazira na sukobu. Mi smo vrlo teški u prihvatanju informacija da nije postojao nikakav fizički sukob, niti sukob unutar svlačionice", rekao je Igor Kokoškov za 24sedam.

foto: Starsport©

Posebno mu smetaju komentari da je igrači trebalo da se pobiju na poluvremenu.

"Ružno je, vrlo ružno sa čak. Jednostavno, huškamo igrače jedan na drugog, pravimo takvu atmosferu da ako se neko ne pobije u svlačionici i ako ne postoji konflikt, da ispada da nisu odreagovali na pravi način. To je zaista ružno. Dolazi i od medija i od košarkaških ljudi. Huškamo decu jedne na druge čisto da bismo mi izgledali kao neko ko o tome brine. A naravno da igrači brinu, ne bi bili tu gde jesu da ne brinu", kaže selektor Srbije.

Kurir sport