ORLIĆI PROTIV GAUČOSA U BORBI ZA POLIFINALE SP: Mladi košarkaši Srbije večeras (20.00) igraju protiv Argentine

Muška košarkaška reprezentacija Srbije do 19 godina igra večeras od 20 sati protiv Argentine u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u Letoniji.

Izabranci Zorana Lukića prethodno su u osmini finala pobedili Japan 89:86, dok su Argentincii bili bolji od Turske (76:73).

"Svi zajedno smo pratili utakmicu osmine finala između Argentine i Turske i biću maksimalno otvoren, moja želja je bila da pobedi Argentina. Razlog je jednostavan. U pripremnom periodu odigrali smo sa Turskom dve teške utakmice i obe smo pobedili i to na njihovom terenu. Nisam siguran koliko bismo bili mentalno spremni i jaki da to ponovimo i treći put. To bi nam bio problem u pripremi meča", rekao je Lukić za sajt KS S.

Kako kaže , Argentina je protivnik sličan Japanu.

"Nemaju izrazite atletske igrače, visoke. Igraju brzu i agresivnu košarku. Neće nam biti lako. Ali, svima je jasno da se igra četvrtfinale, da više nema nazad, više nemamo prava na korekcije. Siguran sam da smo spremni", poručio je Lukić.

Preostale četvrtfinalne parove čine Kanada - Španija, Litvanija - Francuska, Senegal - SAD.

(Tanjug)