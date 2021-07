IGRAJ KAO PROFESIONALAC: NBA najavila pokretanje programa za buduće asove

Košarkaška NBA liga najavljuje pokretanje junior. NBA Igraj kao profesionalac, obrazovnog sadržaja na više nivoa koji nudi segmentaciju košarkaških veština i taktika, i dostupan je od danas u celoj Evropi. Digitalna biblioteka smeštena na OWQLO, službenoj aplikaciji Jr. NBA League u Evropi i na Bliskom istoku, sadrži mnoštvo prilagođenih video snimaka kategorisanih u različite nivoe, od osnovnih poteza i veština do naprednih igara i složene teorije košarke.

Program korisnicima aplikacije, koji imaju 16 i više godine, nudi priliku da nauče kako da igraju poput svojih omiljenih NBA igrača. Korisnici svih nivoa veština i sposobnosti, željni da unaprede svoje znanje o igri, biće snabdeveni dinamičnim video zapisima, koji gledaoca vode kroz odabrane utakmice iz više uglova, zajedno sa sesijama pitanja i odgovora sa bekom Cleveland Cavaliersa Kolinom Sekstonom, koji iznosi svoj pristup igri i savetuje kako se „igra kao profesionalac.“

Od aprila 2020. godine aplikacija je domaćin za , interaktivnu seriju sadržaja koja obezbeđuje košarkaške treninge i vežbe koji se mogu izvoditi pojedinačno i u ograničenom prostoru sa ciljem pomoći mladim igračima širom sveta da ostanu aktivni i razviju svoju igru. Korisnici takođe mogu pristupiti Jr. NBA Coaches – Online programu, virtuelnom resursu i platformi sadržaja koji nudi vežbe, video snimke sa instrukcijama i klinike za treniranje uživo.

Saveti dvadesetdvogodišnjeg beka Klivlend Kavalirsa Kolina Sekstona namenjeni polaznicima programa:

-Rekao bih da mlada osoba može da preko košarke stekne mnogo toga: prijateljstva, umešnost da se takmiči, sposobnost za rad sa drugima, a takođe i da nauči šta znači naporno raditi. Konačni rezultat je da kada god nešto uradite, dajete sve od sebe, tako ja mislim. Znam da nećete svi postati profesionalci, ali dokle god se zabavljate i volite da se takmičite, jedino je to važno.

-Moja motivacija za bavljenje košarkom ležala je u činjenici da jednostavno volim da se takmičim. Volim ovu igru i želeo sam da budem dobar u tome. Želeo sam da budem NBA igrač, pa me je to motivisalo i pokretalo svakog dana, jer sam želeo da stignem do NBA.

-Ono što je važno za mladu osobu koja tek počinje s igranjem je da treba da se zabavi. Sve dok je zabavno, to je sve što je važno. Postaćete kompetativniji vremenom. Ali jednostavno morate da izađete na teren, da se zabavite, da izgradite odnose sa saigračima i da uživate u tome. Morate da uživate, i na ovom nivou igre (NBA), mi i dalje uživamo. Još uvek se zabavljamo. Nije uvek sve tako ozbiljno kao što mislite.

-Što se se igrača sa najboljom tehnikom u NBA tiče, u kategoriji šutera i ofanzivnih igrača imamo Stefa Karija, Kemba Vokera i Kajri Irvinga, a ako pričamo o defanzivcima, izdvojio bih Džru Holideja, Patrika Beverlija, Janisa Adetokumba i Bena Simonsa. Postoje različite tehnike za različite uloge u igri, zato treba gledati i učiti od različih ljudi u zavisnosti od pozicije na kojoj igraju.

-Dobar savet koji mi je jedan od trenera svojevremeno dao jeste da nastojim da imam kratko pamćenje. Ne zadržavajte se na prošlim promašajima ili na prošlim greškama, samo nastavite dalje. Moraš da pustiš da loše stvari ostanu iza tebe, i da kreneš napred. Ne treba da misliš o svakom prošlom potezu ili o pokušaju. Igraj košarku i igraj je bez brige o greškama, jer ćeš uvek u nečemu pogrešiti.

-Bez obzira na vaš uzrast ili razred u koji idete , reći ću da samo treba da nastavite da rastete. Nastavite da sagledavate svoje snage i da razumete svoje slabosti. I samo pokušajte da budete bolji u stvarima koje radite. Učinite svoje prednosti mnogo boljim. Pojačajte rad na ispravljanju svojih slabih tački i znajte da vaš put neće biti isti kao kod drugih. Možda ćete imati mnogo više uspona, možda ćete imati mnogo više padova nego neka osoba do vas. I nikada nemojte da se poredite sa bilo kim.

Kurir sport