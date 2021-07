KALINA SE VRATIO, ŠTA ĆE REĆI DELIJE Sikter bre Kaliniću: Navijači Zvezde su žestoko vređali Nikolu zbog njegovih stavova o Kosovu

Ova vest sigurno će obradoviti veliki broj pristalica popularnog kluba, ali otvara se i druga tema ne tako prijatna.

Naime kada je Kalinić poslednji put gostovao sa Fenerbahčeom u Beogradu priređen mu je vruć doček od strane " Delija".

Deo Zvezdinih navijača bio je iziritiran Kalinićevim stavom da je Kosovo nezavisno, što je on više puta javno naglasio.

Kada se Kalinić tom prilikom pojavio na parketu "Štark arene", sa tribina se zaorilo:

"Nikola Turčine"...

Međutim, veći deo Zvezdinih navijača je negodovao zbog takvih povika, pa je zviždao grupi koja je vređala Kalinića.

Kalinić je Govoreći o Kosovu, rekao je da "već dosta decenija to nije 'naša' teritorija" i izazvao bes velikog broja Srba, koji ga na sve moguće načine vređaju preko društvenih mreža.

"Otkad znam za sebe, a rođen sam 1991. godine, postoje problemi i razmirice oko Kosova. Svestan sam da će me mnogi zamrzeti sada, ali vreme je da neko to kaže javno: 'Hajde da rešimo više taj problem, izvučemo šta možemo i nastavimo dalje'. Kosovski boj je bio pre 600 i više godina, a već dosta decenija to nije 'naša' teritorija, neka me isprave stariji i pametniji ako grešim. Niko ne živi od prošlosti i što se pre pomirimo sa sadašnjošću i nastavimo dalje, bolje će nam biti", pričao je svojevremeno za "Blic" Nikola Kalinić.

Komentari na njegov račun bili su jezivi.

Ti Kalinicu vise nisi dobro dosao u reprezentaciju. Igraj brate za Tursku, pusti nas 'primitivne' na miru. I da, Kosovo je Srbija. — 💜 (@ladyninchy) January 28, 2019

Kad da ocekujemo prelazak iz pravoslavlja u islam i koje ime ces da dobijes umesto Nikola ? — Djole 🇷🇸 (@muincykiller) January 27, 2019

Е мој Мустафа ! — Латин (@redbrigatte) January 27, 2019

Kurir sport