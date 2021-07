KOŠARKA U KOLICIMA: Srbija poražena u četvrtfinalu

Na tom putu je zaustavljena od Letonije koja je ujedno jedan od dva favorita za zlato. Meč smo otvorili sjajno i na sekund pre kraja prve četvrtine vodili ali su Letonci uz zvuk sirene izjendacili na 10-10. Stav reprezentacije da su iskljucivo oni krivi za svoj uspeh ili neuspeh prekršićemo sa našim viđenjem nastavka utakmice. Sudije du opet imale svoj minišou i svirale prekršaje koje niko u hali nije video. Toliko je bilo očigledno sve što se dešavalo da je Letonija u prvoj četvrtini imala 3 faula a u naredne dve ni jedan jedini.

Dok sa druge strane svirano je sve moguće. Na poluvremenu je stajao rezultat na semaforu 34:16 za Letonce. U drugom poluvremenu naši du i pored mnogih upitnih odluka ipak zbili redove i treća četvrtina je dobijena te tako dmanjena razlika na -15. U poslednjoj je došao do izražaja suvi kvalitet Letonaca i meč je završen 59-39 ali uvidevsi sta su radili na meču sudije su promenili kriterijum te su na vec nedostiznu razliku Letonaca počeli da "izjednačavaju faulove" pa su za nepunih 4 minuta Letonci "ni krivi ni dužni" zarafili 5 ličnih ali sve je to prekasno bilo.

Što se tiče opšteg utiska ekspedicije Srbije treba napomenuti da su dali sve od sebe kako bi postigli uspeh biti u top 16 u Evropi. Za one koji nisu toliko upućeni razlika u budžetu je ovde vidljivija nego u bilo kom sportu. Jedna kolica većine reprezentativaca Austrije koštaju i do 10.000e i konstruisana su tako da su lakša pokretljivija, brža i stabilnija što odmah čini igrače u prednosti pa ako se na to doda i ulaganje u sam sport kao i premije, zaključak je lako doneti. No vratimo se našim herojima.

Oni koji su osvetlali obraz Srbije su:

4. Željko Likić 5. Elvis Fakić 6. Zoran Jeremić 7. Avdija Destani 8. Draženko Mitrović 9. Goran Vezmar 10. Željko Ćirković 11. Filip Jovanović 12. Boban Stanković 13. Slobodan Banjac 14. Nemanja Vukašinović 15. Milan Grujić

U delegaciji su i Generalni sekretar koji je dao sve od sebe da se papitološke zavrzlame reše i da nas ništa ne ometa da se pojavimo na EP. Predsednik saveza koji je našao načina da iz svih mogućih izvora obezbedi sredstva za ovaj put kao i fizio koja je igrače držala u top formi celo prvenstvo. Namerno nismo pomenuli imena stručnog štaba jer su glavni heroji u dresovima a odazvali se na poziv selektora Banjca. Dovoljno je reći da je jednom od reprezentativaca supruga u devetom mesecu trudnoće...

Što se tiče atipičnosti ove reprezentacije govori i činjenica da u nedostatku finansija za ostale članove stručnog štaba neretko se može videti pred početak utakmice kako pomenuti trojac obavlja multifunkcionalne zadatke ( do sada nije zabeleženo da predsednik saveza razigrava igrače pred početak utakmice).

Sve u svemu sutra nas očekuje meč sa Rusijom u razigravanju za peto mesto.

(Kurir sport)