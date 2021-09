OBRADOVIĆ DOBIO PROVOKATIVNO PITANJE U SPLITU, PA ODGOVORIO: Partizan je najveći VIDEO

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da je zadovoljan borbenošću svoje ekipe na utakmici protiv Splita, ali je dodao da crno-beli moraju da poprave igru u napadu.

"Druga utakmica u tri dana protiv ekipe koja je do sada igrala na dva načina - jedno su pokazali protiv Crvene zvezde, drugo protiv Cibone. Insistirao sam kod igrača da moramo maksimalno ozbiljno da shvatimo utakmicu i da je to tim koji je pravo lice pokazao protiv Cibone", rekao je Obradović posle utakmice.

"Od prvog dana kad smo se skupili, insistirao sam na jednoj stvari kod igrača - a to je da njihova želja i borbenost moraju biti na najvišem mogućem nivou. I sa te strane sam apsolutno zadovoljan. Tim se borio svih 40 minuta i to je do sada u svim utakmicama koje smo igrali bilo na takav način", dodao je Obradović.

Košarkaši Partizana pobedili su danas u gostima ekipu Splita sa 69:59 (17:15, 21:9, 15:19, 16:16), u prvoj utakmici drugog kola ABA lige.

"Očigledno je da neke stvari moramo da popravljamo. Radili smo i ova dva dana u Splitu, koliko smo bili ovde, veoma dobro", rekao je Obradović.

"To sve na treninzima izgleda prilično bolje, ali očigledno je da ritam utakmice i neke stvari koje druge ekipe probaju da rade, utiču na to da pre svega napadački ne igramo onako kako bismo voleli. To je proces koji traje, moramo biti strpljivi", dodao je on.

Trener Partizana je naveo i da se divno osećao u Splitu i zahvalio se publici na aplauzu.

"Split je košarkaški grad koji je iznedrio toliko velikih trenera i igrača, publika koja poznaje košarku - najiskrenije zahvaljujem na tom aplauzu", rekao je Obradović.

Split je utakmicu završio sa sedam pogodjenih trojki iz 37 pokušaja, pa je novinare zanimalo koliko bi meč bio drugačiji da su pogodili koju više.

"Da je neka ušla... I da smo mi još neku ubacili moglo je da ode na 25 razlike. To uvek može da se gleda i s jedne i s druge strane. Ali, oni su šutirali 20/1 u prvom poluvremenu, to sigurno nije normalno. Da su ubacili tri-četiri lopte druga bi utakmica bila. Imali smo i mi neke otvorene šuteve koje smo promašili. Da ne ulazim sada u neku veliku analizu, rekao sam već što se tiče naše igre u napadu da to nije na nivou na kojem bi trebalo da bude", rekao je Obradović.

Na konstataciju novinara da se vratio u rang takmičenja koji je ispod njegovog nivoa, Obradović je naveo da za njega "Partizan najveći mogući rang koji postoji".

"Za mene lično nema ništa bolje i lepše nego da budem trener Partizana. Ja sam se vratio zato što je to moj klub, koji volim. Uživam da radim sa ovim igračima. Svestan sam da je ovo proces i da će da traje dok se stvari ne slože. Lepota je da radiš tamo gde voliš", rekao je Obradović.

On je rekao da je 28 godina radio u inostranstvu i da je došao trenutak da razmisli šta bi voleo i gde može da nadje motivaciju.

"Našao sam je ovde, postavili smo neke ciljeve ispred nas... Znamo šta očekuju navijači od nas. Daćemo sve od sebe da vratimo Partizan tamo gde verujemo da mu je mesto, a to je Evroliga. Kako, kada? To su pitanja koja su ispred nas. Najbolji odgovor uvek daje vreme", istakao je Obradović.

Obradović je rakao da je važno takmičenje početi pobedama, zbog samopouzdanja igrača, atmosfere...

"Imali smo dobre momente i u Zadru i u Splitu. Mislim da odbranu igramo prilično dobro, agresivnost u odbrani je na veoma dobrom nivou. Primimo neke lake koševe, ali sve je to posledica i kvaliteta protivničkih timova. Mnogo više očekujem u napadu, moramo da igramo tečnije, raznovrsnije", rekao je on.

"Danas smo u prvom poluvremenu igrali prilično pametno, lopta je bila tamo gde treba da bude. To je dobar utisak sa današnje utakmice. Pobede su važne, igra se da bi se pobedilo, nekad je dobro i kad upišeš trijumf i sa lošom igrom. I igrači i ja smo svesni da je svaki novi trening i utakmica prilika da se poboljšamo i budemo na nivou na kome treba da budemo da bismo ostvarili neke ciljeve", dodao je on.

Upitan da li igračima predstavlja breme to što svi Partizan vide kao favorita za osvajanje trofeja, Obradović je rekao da je igračima rekao da se ne bave time.

"Rekao sam im da ne čitaju novine, da razmišljaju o tome, treba da igramo iz utakmice u utakmicu. Svima sam postavio jedno pitanje - zbog čega ste došli u Partizan? Da biste napredovali i da bismo napravili neke rezultate. Do toga se dolazi krvavim radom...", rekao je Obradović.

"I ove dve utakmice su pokazale da u ovoj ligi nikome neće biti lako ni na jednom terenu", rekao je trener Partizana.

Košarkaši Partizana će narednom kolu regionalnog takmičenja dočekati Studentski centar.

