OTIŠAO BIH IZ PARTIZANA DA ŽELJKO NIJE DOŠAO: Ostoja Mijailović otkrio DETALJE PREGOVORA sa najtrofejnijim trenerom Evrope!

Predsednik KK Partizan, Ostoja Mijailović, u intervjuu za "Sportski žurnal" otkrio je detalje pregovora sa najuspešnijim evropskim trenerom Željkom Obradovićem.

Rukovodstvo crno-belih uskoro ulazi u petu godinu mandata u klubu iz Humske, a Mijailović ne krije da je najponosniji na povratak Željka Obradovića na klupu Partizana.

"Najiskrenije vam kažem, ekskluzivno, ja nisam imao drugu opciju. Da Obradović nije pristao, verovatno bih otišao iz kluba. Nisam verovao da, iz pozicije u kojoj smo se našli, bilo ko drugi može da pokrene ono što javnost hoće i navijači žele. Samo Obradović", iskren je Mijailović.

Mijailović ističe da je uvek imao želju da vrati Željka u Partizan.

"Krenula je ta komunikacija, pre svega kroz šalu. Kada smo Zoran Savić i ja bili u Španiji, na sastanku u Evroligi, tada smo se videli sa Željkom i rekli mu da bismo želeli da to bude on. On se nasmejao i rekao da ne postoji nikakva šansa. Kada se vratio i kada smo počeli da se viđamo, stavio sam sve karte na sto. Ljudi u klubu su bili protiv toga da čekamo odluku, da ne bismo kasnili sa pravljenjem ekipe. Nije bilo vremena da napravimo ekipu koja može da opravda ciljeve. Imali smo tešku sezonu, koju sam, lično, jedva izgurao jer je sve ostalo na meni, bez trenera i sportskog direktora. Nekako, u Partizanu kada je lepo, svi su tu da te savetuju, da budeš deo pobedničke ekipe. A kada je teško, onda nema nigde nikoga. Onda teret nosite sami, i ja sam već dugo teret nosio sam. Iskreno, bio sam se i umorio, ali mi nije padalo na pamet da odustanem", kaže Ostoja za Žurnal i dodaje:

"U jednom trenutku sam mu i najiskrenije rekao da nemam prezervnu opciju i da ću da ga čekam koliko god treba. Ali verovao sam da će on da proistane. Čak je o posle bio period i neke ćutnje, od nekih 20 dana, što mi jedan od težih perioda. Gde sam čekao da se javi... Nekih sedam dana pre nego što smo se dogovorili, razgovarali smo tri sata. Tada sam zaključio da postoji 70 odsto šansi da pristane. Ozbiljan je čovek, zna šta hoće, potrebni su mu uslovi. Svestan je rizika koji prihvata. Ta situacija je više meni odgovarala kao predsedniku, neko njemu kao treneru".

Prvi čovek Partizana kaže da je dogovor postignut nakon tri ili četiri dana.

"Tada smo pružili ruku jedan drugome. U tom trenutku nismo imali ni ugovor. Kasnije smo ga potpisali. Rekao je da mi veruje, da voli Partizan, da je to njegov motiv. Da zna koliko rizikuje, ali da hoće da ide napred. U trenutku kada je izašao iz kancelarije, nisam bio siguran da li se to zaista desilo. Da li je moguće. Samo sam čekao da zakažemo konferenciju za medije. I kada se to završilo, za mene je to bio trenutak potpisivanja ugovora", otkriva Mijailović.

Kurir sport/Sportski Žurnal