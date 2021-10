FASCINIRAN UZAVRELOM PODRŠKOM SA TRIBINA: Neverovatno, nisam doživeo ovakvu atmosferu, ovo nema ni u NBA!

Košarkaši Partizana ostvarili su drugu pobedu u Evrokupu u hali "Aleksandar Nikolić" pobedom nad turskom ekipom Turk Telekom rezultatom 85:59 pred nešto više od 6.000 vatrenih navijača.

Nakon meča, pun utisaka bio je i Alen Smailagić. Nekadašnji košarkaš Golden Stejta, oduševljeno je govorio o podršci sa tribina nakon utakmice sa turskom ekipom.

-Osećali smo kao da imamo šestog igrača na terenu. Bila je to neverovatna podrška koja daje veliki elan. Igrao sam u NBA pred više navijača, ali nisam doživeo ovakvu atmosferu. Meni je ovo tek drugi put pred ovakvim ambijentom, još uvek se učim, izjavio je za BC Partizan TV.

foto: KURIR

Smailagić se potom osvrnuo i na rad sa Željkom Obradovićem.

-Na treningu se ne opuštamo, trener nam to ne dopušta. On je iskusan i zna kako to ide. Sve puca na treninzima, to samo prenesemo na utakmicu. Trener nam kaže svoje mišljenje, šta treba da radimo, a mi ga ispoštujemo, zaključio je Smailagić.

Crno - beli se sada nakon sedme pobede u nizu okreću Aba ligi gde ih čeka gostovanje Borcu iz Čačka u subotu od 19.00.

Kurir sport / BC Partizan TV