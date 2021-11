SRPSKI CENTAR NAKON PORAZA OD MEMFISA: To je malo bolno, biće bolno, ali mislim da ću preživeti!

Nikola Jokić je imao šut za produžetak, međutim, bio je kratak, uz napomenu da je Džekson najverovatnije napravio faul u želji da izblokira.

Sudije se nisu oglašavale. Denver je ovim promašajem Jokića izgubio rezultatom 108:106, a svoje viđenje utakmice dao je upravo tragičar utakmice Nikola Jokić, koji je ipak briljirao u ovom meču, postigao 34 poena uprkos poslednjem šutu koji je promašio.

- Stvarno želiš da znaš? OK, imali smo tajm-aut, zatim sedam ili osam sekundi. Suštinski je ostalo četiri ili pet sekundi za akciju i razmišljao sam o tome ko će da me čuva. Džekson je brz, dobar, dobro se kreće, skočan je i ume da izblokira šut. Nisam želeo da idem desno jer je u reketu mogao da se pojavi još neko i ne želim da dođem do tako teškog šuta. Zato sam malo sačekao i otišao u sredinu, rekao sam da ću taj šut uzeti i zaista se osećam komforno pri ovakvim situacijama. Nemam dilemu oko ovoga, to je dobar šut, rekao je Jokić.

foto: AP

Činilo se da je Jokić fauliran pri šutu.

- Ne znam, mislio sam da će biti faul, momak je išao pravo na mene i… To je malo bolno, biće bolno, ali mislim da ću preživeti.

Denver se muči kada Jokić nije na parketu.

- Svi me gledaju kao lidera i moram da budem mnogo bolji. Ne treba njih kriviti. Ja sam tu, pa onda svi ostali. Nije ovde samo jedan momak, ne možete da govorite samo o klupi, starterima, treneru. Sve je kolektivno. Ja sam prvi, pa onda svi ostali u grupi, zaključio je srpski centar.

Kurir sport