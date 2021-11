NIKOLA JOKIĆ PROGOVORIO POSLE INCIDENTA: Morao sam da se zaštitim! Bio je to glup potez, osećam se loše... (VIDEO)

Jokić je na nešto više od dva minuta pre kraja meča isključen zbog nesportskog faula nad Markisom Morisom, kojeg je udario u leđa. Prethodno je Moris na sredini terena udario laktom Jokića, zbog čega je takodje isključen.

foto: Profimedia

foto: Profimedia

"Bio je to glup potez. Osećam se loše.. Nije trebalo da reagujem tako, ali bilo je usred igre. Dobio sam udarac. Video sam ga ali sam samo mislio da će biti samo nameran faul. Udario me i pomislio sam da je to preoštro od njega. Mislim da je bio prljav potez i morao sam da se zaštitim. Ali osećam se loše, nije trebalo da reagujem na ovaj način… Pre svega da budem izbačen iz igre. Moram da pomognem timu da pobedi što je najvažnije. Ali dešava se, osećam se loše, ali moram da se štitim nekako. Verovatno da nisam reagovao bio bi nesportski faul ali je bilo u trenutku adrenalina, reakcija", rekao je Jokić posle meča.

Košarkaši Denvera pobedili su na svom terenu ekipu Majamija sa 113:96, a srpski košarkaš Nikola Jokić u pobedi svog tima u NBA ligi zabeležio je tripl-dabl učinak od 25 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

(Kurir sport)