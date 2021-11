PARTIZAN ŽELI NASTAVAK TRIJUMFALNE SERIJE Obradović: Moramo da zaustavimo Andorinu igru u tranziciji

"To je prva stvar koju treba da uradimo – da zaustavimo njihovu tranziciju. A posle toga u igri pet na pet da probamo da sprečimo te blokade koje imaju za šutere. Treba da iskontrolišemo i skok, jer su tim koji ide izuzetno dobro ide na skok. To bi trebalo da budu ključne stvari. Ako to uspemo da uradimo, imamo šanse da odigramo dobru utakmicu", rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Partizana gostovaće u sredu ekipi Andore, u meču četvrtog kola Grupe A Evrokupa.

Partizan je do sada zabeležio sve tri pobede, dok je Andora na učinku od dve pobede i jednog poraza.

foto: Starsport

Crno-beli su rano jutros krenuli na put u Andoru, a očekuje se da stignu kasnije popodne.

"Promenićemo nekoliko prevoznih sredstava i stići u Andoru oko pet popodne. Veoma lepo putovanje, ali šta je tu je, to je sastavni deo ovoga čime se bavimo", dodao je Obradović.

Košarkaš Partizana Aleksa Avramović rekao je da je Andora tipična španska ekipa, koja voli igru sa mnogo trčanja.

"U poslednje vreme su popravili igru, kako u Evrokupu tako i u prvenstvu Španije. Tamo su dobili Huventud, protiv koga smo i mi igrali. Znamo od koga preti najveća opasnost. Nadam se da ćemo ponoviti igru i energiju sa prethodnih mečeva, na kojima nemamo ove sezone poraz", rekao je on.

Avramović je istakao da je lider protivničke ekipe Klevin Hanan, koji je veoma iskusan, i koji se nalazi u dobroj kondiciji već dugo godina.

"On je plejmejker koji organizuje igru, ali i iskoči kada tim stane – poenima ili asistencijama. Njihov je najbitniji igrač. Imaju i Jelineka (David), koji je sjajan šuter dugi niz godina. Tu je Noa (Amin), koji je prošle sezone igrao u Asvelu a došao je kao zamena za Bandžu Sija na poziciji četiri", dodao je on.

"Fizički su veoma jaki, mogu dobro da trče. Tu je i Mekintajer (Kodi Miler), koji je prošle sezone igrao u Partizanu. U poslednje vreme igra dobro, fizički je jak plejmejker. Mi znamo koji su naši kvaliteti. Osvrćemo se samo na nas, gledamo da mi budemo što bolji jer mi imamo naš put", zaključio je Avramović.

Crno-beli će u Andori moći da računaju na Alena Smailagića, koji nije igrao u prošlom meču ABA lige protiv FMP-a.

Meč Andore i Partizana na programu je u sredu od 20.00.

(Kurir sport/Beta)