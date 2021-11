UŽIVO, VIDEO! ANDORA - PARTIZAN (20), crno-beli žele nastavak pobedničkog niza i 11. uzastopnu pobedu

TOK MEČA

1. ČETVRTINA

Košarkaši Partizana od 20 časova igraju na gostujućem terenu protiv Androe utakmicu 4. kola grupe A Evrokupa.

U prva tri kola kontinentalnog takmičenja, crno-beli su savladali Hamburg, Turk Telekom i Huventud, dok je Andora nakon startnog poraza od Lokomotive u Krasnodaru, savladala Trento i Hamburg.

Crno-beli su promenili nekoliko prevoznih sredstava na putu do Andore.

"Ekipa Andore voli da igra u tranziciji, pokušavaju preko svojih plejmejkera da reše što pre, pogotovo ako imaju višak igrača u kontra napadu. To je prva stvar koju treba da uradimo – da zaustavimo njihovu tranziciju. A posle toga u igri pet na pet da probamo da sprečimo te blokade koje imaju za šutere. Treba da iskontrolišemo i skok, jer su tim koji ide izuzetno dobro ide na skok. To bi trebalo da budu ključne stvari. Ako to uspemo da uradimo, imamo šanse da odigramo dobru utakmicu", rekao je Željko Obradović.

Dobra vest za Partizan jeste to da je u timu Alen Smailagić koji je propustio poslednju utakmicu u ABA ligi.

Partizan u narednom kolu Evrokupa čeka sudar sa Lijetkabelisom kod kuće 17. novembra, a tri dana pre toga crno-beli se sastaju sa Crvenom zvezdom u derbiju ABA lige, u kojoj Obradovićev tim zasad ima svih sedam pobeda.

