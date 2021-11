DA VANJA POBEDI: Košarkašice Vojvodine sav prihod sa utakmice regionalne lige će uplatiti za pomoć petomesečnoj Vanji Malović

Košarkašice Vojvodine 021 u četvrtak će od 16.30 časova dočekati Basket Kam iz Severne Makedonije u okviru regionalne WABA lige.

Utakmica u hali "Petrovaradin" će imati humanitarni karakter. Na inicijativu čelnika kluba, sav prikupljen novac od ulaznica ide za pomoć petomesečnoj Vanji Malović.

Ulaznica košta 200 dinara, a iz kluba apeluju da dođe što veći broj navijača i tako pomognu lečenje male Vanje.

"Budimo humani, praznik je, dođite, ulepšajte sebi dan sa idejom da ste spasili jedno malo nedužno biće", stoji u pozivu novosadskog kluba.

Devojčica Vanja Malović, koja boluje od spinalne mišićne atrofije, ima još samo nekoliko dana da sakupi neophodan novac za lečenje najskupljim lekom na svetu. Vremena je sve manje, suma koja nedostaje je i dalje ogromna, te je svaka pomoć dobrodošla.

- Dragi ljudi, ne postoje reči kojima se možemo dovoljno zahvaliti za svu pomoć, podršku i donacije upućene za lečenje naše Vanje. 13. novembra Vanja puni šest meseci i to je vreme, po mišljenju stručnjaka, kada bi trebalo da ona primi svoj lek. Taj dan dolazi i strah me je. Strah me je, šta posle toga? - rekla je Vanjina majka.

Vanji je potrebno 2,5 miliona evra kako bi otišla u Budimpeštu i primila zolgensmu, najskuplji lek na svetu.

foto: ŽKK Vojvodina

Da Vanja pobedi SMA!

Slanjem SMS poruke: Upišimo 1077 i pošaljimo SMS na 3030

Slanjem SMS poruke iz Švajcarske: Upišimo human1077 i pošaljimo SMS na 455

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001131465-72

Uplatom na devizni račun: 160600000113399451

IBAN: RS35160600000113399451

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Uplatom platnim karticama putem linka: E-doniraj

Uplatom sa vašeg PayPal naloga putem linka: PayPal

Skeniranjem NBS IPS QR kod-a na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

Kurir sport