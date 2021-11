EVROLIGA ZA JUNIORE: Zvezda ponovo organizator kvalifikacionog turnira

Kako je saopšteno iz beogradskog kluba, turnir će se održati od 25. do 27. februara naredne godine u Beogradu, a kao i do sada, nosiće ime preminulog navijača Zvezde Marka Ivkovića.

"Dobijanjem organizacije ovog turnira, 11. put, Evroliga je još jednom iskazala ogromno poverenje koje ima u KK Crvena zvezda i produbila saradnju koja traje više od jedne decenije", navodi se u saopštenju.

Ekipe će kao i svake sezone biti podeljene u Grupu A i Grupu B, a po dve najbolje obezbediće mesto u polufinalu. Osvajač turnira plasiraće se na završni turnir, "fajnal-ejt", koji se igra u vreme održavanja "fajnal-fora" za četiri najbolje ekipe u Evroligi.

Evroliga organizuje četiri kvalifikaciona turnira, a osim u Beogradu, juniori će igrati u Minhenu od 21. do 23. januara, Patri od 25. do 27. marta i u Varezeu od 1. do 3. aprila.

(Kurir sport/Beta)