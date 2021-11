LEŠIĆ PRED MEČ SA KRKOM: Da odigramo najbolje što možemo jer samo tako možemo da se vratimo na pobednički kolosek

"Utakmica sa Krkom je u ovom trenutku veoma značajna za nas. Ne mogu da kažem da je utakmica sezone, jer ne želim da stvaram pritisak, ali kako znamo i umemo moramo da odigramo najbolje što možemo i da probamo da ostvarimo trijumf. Samo tako se možemo vratiti na pobednički kolosek. Zaista mislim da možemo da dokažemo prvo sebi, a onda i javnosti da vredimo", rekao je Lešić, preneo je klupski sajt.

Borac će u subotu na gostovanju igrati protiv Krke iz Novog Mesta, u meču devetog kola ABA lige.

Krka nakon osam utakmica ima tri zabeležene pobede, dok je Borac upisao pobedu manje, a u poslednja četiri meča čačanski klub je doživeo isto toliko poraza.

Lešić je dodao da su igrači svesni da do sada nisu ostvareni očekivani rezultati, kao i da su imali dva velika "kiksa" protiv Zadra (56:70) i Cibone (59:62).

"Doduše, nismo bili katastrofalni u svim mečevima, neke smo izgubili na jednu loptu. Ali ovo je već druga godina kako Borac gubi utakmice u egal završnici. Dešava nam se pad koncentracije u odlučujućim momentima, a koji je razlog za to, morali bismo dublje da analiziramo", istakao je on.

"Još uvek ništa nije gotovo. Sigurno da ne nameravamo da dignemo ruke od svega. Moramo da se skupimo i probamo da se podignemo iz ove situacije kao tim, jer drugačije ne možemo da prebrodimo ovu krizu", dodao je Lešić.

Košarkaš čačanskog kluba rekao je da ekipa vredno radi, i da stvari idu u dobrom pravcu.

"Rezultati su izostali, ali mislim da situacija nije alarmantna. Ova ekipa ne treba da se bori samo za opstanak, već da bude pristojno plasirana na tabeli. Uz izvesne korekcije, stvarno možemo izbeći grčevitu borbu za opstanak", rekao je on.

Lešić je ocenio da Krka igra mnogo bolje na svom terenu, i da je sve tri pobede upisala u Novom Mestu, a najveća opasnost preti od iskusnog igrača Roka Stipčevića.

"Utakmica neće biti ni malo laka, to je sigurno. I jače ekipe od nas su padale u Novom Mestu. Ali to treba da nam bude motiv više, jer i pored svega rečenog, mislim da imamo šanse u Novom Mestu. Ukoliko se budemo pridržavali dogovorenog, smatram da možemo da slavimo. Opet ponavljam, rezultati koje smo do ovog kola ostvarili ne daju nam za pravo da pretimo rivalima. Moramo da gledamo sebe i da se fokusiramo na svoju igru, više nego na protivnika. Samo tako možemo da se izvučemo iz ove krize", zaključio je Lešić.

Meč između Krke i Borca na programu je u subotu od 19.00.

foto: Starsport©

(Kurir sport/Beta)