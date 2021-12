ZAHVALJUJUĆI MRKI USPELI SMO DA USVOJIMO ĆERKU! Vlade Divac nije mogao da zaustavi suze na komemoraciji: Nećemo mu to zaboraviti!

Legendarni srpski košarkaš Vlade Divac održao je potresan gvor na komemoraciji Milutinu Mrkonjiću.

Divac je otkrio da mu je upravo Mrkonjić pomogao da usvoji ćerku Petru.

"Poštovana porodico, prijatelji našeg Mrke. Mrka je bio lojalan i kada je bio na vrhu i na dnu. Ono što je sigurno neizbežno, jeste da ćemo umreti, a kako smo živeli i koliko smo ljudi dotakli je jedina vrednost ovog života. Pomagao je mnogima. Mrka je imao vrednosti koje prelaze sve granice, koje nam često pomute um. Pomogao je mojoj porodici, zahvaljujući njemu smo usvojili ćerku. Nikada mu to porodica i ja nećemo zaboraviti. Zahvalnost će imati u našim srcima, dok god postojimo ja i moja pokoljenja. Hvala ti prijatelju na svemu, moram sada da ti priznam da si mnoge stvari bio u pravu, kada si mi govorio da sam mlad i glup, to ti sada priznajem, hvala ti na svemu", rekao je kroz suze proslavljeni as.

Ana i Vlade Divac sa ćerkom Petrom foto: Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, počasni predsednik Socijalističke partije Srbije Milutin Mrkonjić preminuo je u subotu 27. novembra u 80. godini života. Mrkonjić je preminuo na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, gde se poslednjih nedelja lečio zbog izraženih srčanih smetnji i tegoba.

