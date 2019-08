USVOJENA ĆERKA VLADE DIVCA ISKRENO O BIOLOŠKIM RODITELJIMA Petra Divac: Ne znam ništa o njima! Volela bih da ih upoznam jednog dana, ali mi se ne žuri (FOTO)

Usvojena ćerka slavnog košarkaša, Petra Divac živi na relaciji Srbija-Amerika i pre nekoliko godina otvorila je svoj lični blog, gde piše o sebi, članovima porodice, školovanju, kao i o tome kako vidi svet iz svoje perspektive.

foto: Pritnscreen/Instagram

Ne voli mnogo da se eksponira kao ćerka poznatih roditelja, umesto fensi krpica i šminke više je zanimaju motori, a umesto fotki iz ludog provoda - ona na društvene mreže radije kači fotke sa svojom porodicom.

foto: Pritnscreen/Instagram

A ono što javnost najviše zanima jesu njeni biološki roditelji, a post o njima pogađa pravo u srce!

foto: Dragana Udovičić

"Ljudi me često pitaju kako je to imati dve mame i dve tate. Nemam po dva roditelja, imam samo moju mamu i mog tatu. Ljude koji su me odgajili i učinili da postanem nezavisna, inteligentna i jaka devojka. Zatim, imam i biološku majku, ženu koja me je rodila i kojoj ću biti večno zahvalna za to što sam danas okružena pravim ljudima. Ne znam ništa o ženi koja me je rodila, a ni o mom biološkom ocu i nisam u kontaktu sa njima. Volela bih da ih upoznam jednog dana, ali mi se ne žuri. Često mi kroz glavu prolaze pitanja da li ličim na nekoga od njih dvoje i imam li neke njihove osobine", pisala je svojevremeno Petra.

foto: Pritnscreen/Instagram

Proslavljeni sportista Vlade Divac sa suprugom Snežanom ima troje dece - Petru, Luku i Matiju, a 20-godišnju Petru par je usvojio kada je bila šestomesečna beba.

kurir.rs / kurir sport

Kurir