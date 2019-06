DECA VLADA DIVCA SU POD BUDNIM OKOM JAVNOSTI, A OVE STVARI O NJIMA MOŽDA NISTE ZNATE: Usvojena Petra je blogerka, Matija se bavio košarkom i bio u zatvoru, dok se Luka uspešno bavi režijom (FOTO)

Vlade Divac sa porodicom veći deo godine provodi u Americi, a budući da su njegova deca odrasli ljudi svako je odabrao svoje zanimanje.

Petra Divac

Petra ne voli mnogo da se eksponira kao ćerka poznatih roditelja, umesto fensi krpica i šminke više je zanimaju motori, a umesto fotki iz ludog provoda - ona na društvene mreže radije kači fotke sa svojom porodicom.

foto: Pritnscreen/Instagram

Usvojena ćerka slavnog košarkaša, Petra Divac živi na relaciji Srbija-Amerika i pre nekoliko godina otvorila je svoj lični blog, gde piše o sebi, članovima porodice, školovanju, kao i o tome kako vidi svet iz svoje perspektive.

foto: Pritnscreen/Instagram

U centar medijske pažnje Petra Divac, koja do tada nije želela da se eksponira, dospela je pre nešto manje od godinu dana i to nemilim događajem. Ona je povređena prilikom pada sa motora kojim je upravljao njen prijatelj. Tom prilikom prošla je sa manjim povredama, a njena majka Ana je izjavila da je presrećna što su svi živi i zdravi.

foto: Profimedia/Instagram

Matija Divac

Matija je u žižu svetske javnosti došao 2016. godine kada je uhapšen zbog optužbe da je vozio u alkoholisanom stanju, javili su tada američki mediji.

Policijska patrola na autoputu u američkoj državi Kalifornija zaustavila je Matiju, prilikom čega je utvrđeno da je mladić vozio pod dejstvom alkohola, nakon čega je priveden. Matija je morao da provede noć u pritvoru, navela je lokalna mreža CBS.

foto: Pritnscreen/Instagram

Kada je zaustavljen, Matija je vozio automobil “Tesla” koji ide na električni pogon.

- Tačno je da je moj sin uhapšen zato što je imao veću količinu alkohola u krvi nego što je dozvoljeno. Vraćao se s neke žurke s drugarima i popio je više nego što je smeo. Policija ga je privela i tamo je zadržan dok se nije otreznio. To bi trebalo da mu bude za nauk, da takve stvari ne radi u budućnosti, ali, s druge strane, on je u takvim godinama, svi smo mi to prošli - rekla je tada Snežana Divac za medije i objasnila je:

foto: Pritnscreen/Instagram

- Sledi mu oduzimanje dozvole na 30 dana i dva dana društveno korisnog rada. Verovatno će čistiti ulice ili tako nešto. Nama kao roditeljima to nije nimalo prijatno, ali on je već punoletan i nećemo ga i mi sada kažnjavati. U zatvoru je mogao da vidi sve profile ljudi, i to je za njega novo životno iskustvo. Vidim da je i njemu krivo, ali na greškama se uči.

Matija Divac je mlađi sin Snežane i Vlade, visok je 202 centimetra i bavio se košarkom. Nastupao je za mlade kategorije Radničkog i Partizana.

Luka Divac

Luka Divac je nastariji sin Snežane i Vlade Divca i o njegovom životu se najmanje zna. On je okrenut umetnosti i bavi se režijom.

foto: Pritnscreen/Instagram

Njegov kratki film “Boys and Girls“ dva puta je nagrađivan.Rođen u Los Anđelesu živeo je u Americi, Španiji i Srbiji.

foto: Pritnscreen/Instagram

Nakon što je srednju školu završio u Evropi preselio se nazad u Kaliforniju gde je studirao na “Chapman Univerzitetu“. Osim filma “Boys and Girls“, Luka je snimio i kratki film “Coffe Break“ navodi se na sajtu “Filmfreeway“.

kurir.rs / kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir