PRVI ČOVEK PARTIZANA OTVORENO O SVEMU: Mijailović otkrio koliki je BUDŽET Partizana!

Prvi čovek Partizana, Ostoja Mijailović, u opširnom intervjuu koji je dao za Mozzart sport otvoreno je govorio o budžetu, starim dugovima, povratku Obradovića, ambicijama kluba...

U poslednje vreme dosta se polemiše o tome koliki je zapravo budžet crno-belih za ovu sezonu.

"Budžet za igrače i stručni štab je nešto malo iznad 6.000.000 evra bruto, ali tu su i organizacija kluba, putovanja, zakupi sala... Godišnje između 800.000 i 1.000.000 evra vratimo starih dugova. Ljudi moraju da znaju i da 15 odsto našeg budžeta koristimo za vraćanje starih dugova. Postoji i zakup sala, putovanja, plate stalno zaposlenih", otkriva Mijailović.

Predsednik Partizana ističe da je klub zbog nemogućnosti da neke mečeve igra u Areni izgubio ogroman novac.

"Ove godine ćemo zbog atletike i boksa izgubiti najmanje 800.000 evra od karata. Dolaze nam utakmice koje će biti mnogo posećene, drugi deo sezone koji dovodi veći deo publike na tribine. Pritom se završnica Evrokupa igra tamo gde je F4 Evrolige. Tu klubovi neće imati mogućnost da prihoduju. Igra se i na po jednu utakmicu i lako se izgubi prednost domaćeg terena. To je takođe udarac na budžet".

foto: KK Partizan

Kada je pre pet godina preuzeo brigu o crno-belima zatekao je katastrofalnu situaciju.

"Prvo što smo uradili bilo je restrukturiranje dugova. Postojala su tri velika problema: dug prema banci koji se vukao više od decenije, dugovi ka bivšim igračima i trenerima su bili u tom trenutku 3.300.000 evra, na kraju i famozni poreski dug koji je danas jedini tu i možda je ponajveći problem. Klub je od mog dolaska isplatio potraživanja dugogodišnjem treneru Dušku Vujoševiću u visini od 400.000 evra i prema mnogobrojnim igračima. Takođe, rešili smo se obaveza prema banci od 1.500.000 evra, što ne sme niko da zaboravi narednih 20 godina, jer je to pretilo da klub odvede u stečaj. Kada sam došao, savetovano mi je da radimo UPPR jer je smatrano da nije bilo moguće da vratimo 7.000.000. To je bila možda i dobra namera ljudi, ali ja nisam želeo da uradim. Zbog javnosti, navijača, jer bi nas pratilo možda i narednih 50 godina. Navijači na to treba da budu ponosni jer je ovo i dalje onaj klub koji je osnovan 1945. godine", kaže Mijailović.

VUJOŠEVIĆ IMAO RAZUMEVANJA Ogroman novac otišao je na vraćanje starih dugova, a komunikacija sa poveriocima nije uvek bila sjajna. "Vujošević je imao razumevanja, prihvatio je sporazum o reprogramu, iako nije morao to da uradi. Prijatno su me iznenadili Pavlović, Drobnjak... Ima ljudi koji su imali razumevanja da im se dug isplati kroz nekoliko godina, ali i onih drugih... U nekom trenutku ću i zbog javnosti i onih koji su bili korektni prema klubu izneti ko se ponašao kao da nikada nije bio deo Partizana. U intervjuima se busaju u grudi kao da su najveći partizanovci na svetu, a ovamo puštaju menice, blokiraju klub, ne zanima ih da li radna zajednica treba da primi plate", poručio je predsednik Partizana. foto: KK Partizan

Mijailović je trpeo ogroman pritisak nakon loših rezultata u sezoni 2020/2021.

"Znao sam da moramo da nađemo kvalitetnog sportskog direktora, da promenimo većinu ljudi koja je bila iz tog starog sistema. U tom trenutku mi je u glavi bio samo Željko Obradović kao trener. Kada donesete odluku da ostanete, u situaciji kada sve nestane, onda prihvatate rizik na sebe da ste krivi za sve", kaže Mijailović i dodaje:

"Na kraju prošle sezone sam nosio celokupan teret na leđima, kao da sam i trener, sportski direktor i predsednik kluba. Svi psuju po vama, a vi morate da nađete novac da bi klub mogao da funkcioniše. To su stvarno Tantalove muke i ne bih ih nikome poželeo. Sve se to preživelo jer sam imao nadu kada sam se dogovorio sa Zoranom Savićem da dođe u Partizan, a i do mene su stizali signali da je Željko Obradović raspoložen da pričamo".

foto: Starsport

Mijailović se prisetio svoje reakcije kada je Obradović pristao da se vrati u Partizan.

"Kada je odlučio da se vrati nisam ni bio siguran da je to tako do konferencije za medije. Iako ni tada nismo potpisali ugovor, znao sam da više nema nazad. Pojavila se nada, dala mi je dodatni motiv i energiju da treba okupiti ljude oko kluba, da treba ponovo napraviti taj podvig, možda i veći od onog koji nam je pandemija pokosila. Razgovori sa Željkom, iz kojih se izrodila ova sezona, pokazali su da je zapravo Partizan klub koji može da okupi ljude, a da to ne bude samo novcem", kaže Mijailović.

Kurir sport/Mozzart sport