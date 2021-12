OBRADOVIĆ U ČUDU POSLE POBEDE PROTIV SLASKA: Mi nismo u stanju da imamo koncentraciju na visokom nivou

"Čestitam Slasku, odigrali su dobru utakmicu. Vodili smo u prvom poluvremenu, oni su našli način da se vrate, a isto je bilo u nastavku. Za mene je čudo kako smo dobili utakmicu, ali to nije razlog da ne čestitam mojim igračima i da zahvalim navijačima jer uvek učestvuju na pozitivan način u utakmici, pomognu ekipi da veruje u sebe i da pobedi", rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Partizan je u Beogradu pobedio Slask sa 75:73, u sedmom kolu Evrokupa, uprkos tome što je nešto više od minut pre kraja utakmice gubio sa pet poena razlike.

Upitan o tome što je na teren izveo najmladju petorku, Jam Madar, Gregor Glas, Alen Smailagić, Uroš Trifunović i Balša Koprivica, koja napravila dvocifrenu razliku na početku, trener je rekao da je najbolji period igre bio upravo kada je ta petorka bila na terenu.

"To pokazuje statistika, svi parametri u tom trenutku. To su mladi momci koji zaslužuju da igraju i nastaviće da igraju. Utakmica je živa stvar, ne možete da držite pet igrača na parketu 40 minuta. Svako od njih je koliko god je bio na terenu dao doprinos pobedi, kada se pobedi sve zasluge idu igračima, a kada se izgubi onda ćemo da pričamo o treneru. Ali na sreću, večeras je to tako bilo. Oni su odigrali veoma dobro, sa njima treba strpljenja", rekao je on.

Obradović je zamerio svojim igračima nedostatak koncentracije.

"Ono što je najvažnije, to je da mi nismo u stanju da imamo koncentraciju na visokom nivou koja je potrebna za ovo takmičenje i za ABA ligu. Drže koncentraciju do određenog nivoa, da li je to umor, da li su neke druge stvari. Ima situacija i kada igrači sa klupe kad ulaze da nisu koncentrisani. To je stvar koncentracije, pristupa, želje. Mislim da smo dobili utakmicu zahvaljujući želji ali i navijačima koji su veličanstveni. Dali su nam snagu da se vratimo u praktično izgubljenoj situaciji i pobedimo za nas veoma važnu utakmicu", rekao je.

Tokom utakmice povredili su se Gregor Glas i Uroš Trifunović, ali je srpski igrač igrao posle toga. Udarac je dobio i Alen Smailagić.

"Trifunović, bilo je teško za gledati, ali mi je posle par minuta rekao da je spreman, želeo je da se vrati i pomogne timu. Hvala mu na tome, to je posle onakvog pada veoma hrabar gest. Glas je u jednom trenutku osetio u obe noge grčeve, probao je da kaže sudiji ali nemaju pravo da zaustave utakmicu, bilo je nemoguće da nastavi. Smailagić se u jednom trenutku žalio, nadam se da nije ništa ozbiljno", rekao je trener crno-belih.

"Imamo probleme. Pokušao sam da koristim Kuruca, on nije trenirao, nije spreman, ali je na kraju sam tražio da pomogne timu. Nadamo se da će ući u bolji trening i da će protiv Lokomotive biti u stanju da pomogne ekipi malo više. Problem koji ima Panter, sutra bi trebalo da vidimo njegovo stanje. Ima problema i igrač koji je ubedljivo najviše korišćen do sada, to je Ledej, stigao ga je umor. Moramo o svemu da vodimo računa ali ekipa mora da nadje način da se bori i da igra bez obzira da li ima jednog, dva ili tri igrača", dodao je.

Upitan da li je pad koncentracije razlog što Partizan nema tečnu igru i da protiv ekipe kakva je Slask ulazi u neizvesnu završnicu, Obradović je rekao da ekipa u utakmicu protiv svakog protivnika ulazi na isti način, da ne gleda ko je teži ili lakši protivnik.

"Večeras u Nemačkoj je Hamburg lako pobedio Lokomotivu. Verovatno je neko pričao da je Lokomotiva favorit. Ovo je košarkaška utakmica, nema opuštanja i ne možeš da misliš da ćeš bilo koga lako da pobediš. Pristup je bio maksimalan, analizirali smo i znali smo na koji način igraju. Osnovna stvar je da tim bude koncentrisan. Ja ću probati kao trener da uradim da toga bude što manje", naveo je.

"Dajem sve od sebe, kao što oni imaju najveću želju. Ima trenutaka kada im neke druge stvari odvlače pažnju, na neki način žele sebe da ohrabre nekim brzim šutem, onda malo manje vode računa o odbrani i tu nastaju problemi. Taj balans igrač uvek mora da ima. Odigrali smo 18 utakmica, koliko nas čeka, najmanje 50-ak. Tim mora da raste, svaki igrač mora da oseti da je važan. Verujem u njih i verovaću. Drago mi je da imamo u svakoj utakmici veliku želju", dodao je Obradović.

Proslavljeni trener je zahvalio navijačima rekavši da njihovo navijanje pomaže i da je njihov udeo u večerašnjoj pobedi ogroman.

