DEJAN TOMAŠEVIĆ OGORČEN: FIBA je prevaziđena, šampioni da se trgnu i promene stvari!

Otvoren sukob između FIBA Evropa i Evrolige, sve mlađi i neoformljeni košarkaši koji odlaze u NBA gde retko dobijaju pravu šansu, pad atraktivnosti ovog sporta, gubljenje značaja reprezentativnih nastupa i manjak motivacije igrača da oblače dres sa nacionalnim grbom, nemogućnost košarkaša da se odazovu pozivu selektora, nedostatak identiteta timova čiji sastavi se menjaju tokom sezone i po nekoliko puta. Sve to je samo deo tereta koji godinama nosi evropska košarka, koja polako ali sigurno slabi sa uticajem na globalnom nivou, ali i kod nas.

Sa stanjem gde kola idu nizbrdo, i gde se ne nazire jasna strategija, ne mire se legende igre pod obručima, počev od aktivnih asova, trenera, direktora klubova, od Litvanije, preko Grčke, Italije, Francuske. Svoj glas protiv ovakvog sistema takmičenja i pogubnog uticaja sistema prozora po nacionalne selekcije podigao je i Dejan Tomašević, slavni član naše reprezentacije, u kojoj je osvojio tri Evropska prvenstva u košarci (1995, 1997. i 2001), dva Svetska prvenstva (1998. i 2002) i srebrnu medalju na Olimpijskim igrama 1996, i uz Dejana Bodirogu predstavlja najtrofejnijeg košarkaša u reprezentaciji nakon raspada SFRJ.

"Svedoci smo sukoba na relaciji FIBA Evropa sa jedne i Evrolige sa druge strane koji traje već nekoliko godina i koji razarajuće i pogubno deluje na evropsku košarku. U poslednjem prozoru koji je odigran sada u novembru mogli smo da vidimo da se u istom danu igraju evroligaške utakmice i reprezentativne, što je nedopustivo. Na našem primeru se primetilo da selektor Pešić nije mogao da ima na okupu najbolje igrače, što se dešavalo nebrojeno puta do sada, svaki put na našu štetu. To dovodi do situacije da imate kvalifikaciono takmičenje gde se vodeće evropske reprezentacije poput Srbije, Grčke, Španije, Francuske bukvalno bore za goli život i jedva dobijaju utakmice protiv daleko slabijih ekipa. Jesam za ravnomeran razvoj košarke u svim zemljama, ali ovo što se dešava daleko je od normalnog stanja sporta, i kao neko ko je sve dao za košarku i kome je košarka dala još više ne mogu da se pomirim sa tim da ovaj sport tone zbog nespremnosti ljudi iz FIBA da se ozbiljno uhvate u koštac sa problemima", ogorčen je Tomašević.

foto: KSS/MNpress

Britanci su nedavno u Njukaslui prvi put posle 37 godina pobedili Grčku, jer za Grke većina igrača nastupa u najboljim evropskim i NBA klubovima, dok ostrvljani nemaju tih "problema". Samim tim, može da se desi da na SP ode Velika Britanija, umesto Grčke.

"Sve ovo je posledica sukoba, nerazumevanja i neučestvovanja u dijalogu koji je trebalo da se sprovede između čelnih ljudi FIBA i Evrolige. Sećam se da kada sam bio kandidat za predsednika FIBA Evrope prva stvar koju sam uradio je da sam okrenuo broj Đordija Bertomeua i tada sam mu rekao da ukoliko pobedim na izborima da ću bukvalno svakog dana razgovarati sa njim do trenutka dok ne pronađemo kompromis i dobro rešenje. Nažalost, čini mi se da u poslednje tri godine ti čelni ljudi nisu nijednom seli za isto sto, uprkos raznim najavama da bi do toga možda moglo da dođe. Ali, činjenica je da ne dolazi do susreta, jer kao da ne postoji želja da se postigne dogovor", dodaje Tomašević.

Jedna od ideja koje je Tomašević svojevremeno predlagao je što bliža saradnja sa UEFA i sa fudbalskim organizacijama na evropskom nivou, koje imaju iskustvo kako sačuvati sport od napada krupnog kapitala i isključivom željom za zaradom, na uštrb sporta.

"Na osnovu dogovora koji sam imao sa prvim čovekom UEFA Aleksandrom Čeferinom ideja je bila da zajedno sa tom organizacijom i sa Udruženjem fudbalskih timova sednemo sa udruženjem košarkaških timova ECA i pronađemo rešenje, jer je to bilo u interesu svih. Dok se to ne dogodi nema govora o boljitku evropske košarke i nekom napretku. Apelujem na svoje sportske prijatelje, čelnike velikih košarkaških federacija, da preuzmu vodeću ulogu u ovom sportu jer je FIBA prevaziđena i spora organizacija i čini mi se da nemaju ni interes da do ovog rešenja dođe. Krajnje je vreme da se nešto konkretno uradi, nema više šta da se čeka".

foto: Kss.rs

Među konstruktivnim predlozima koje je Tomašević iznosio i o kojima je razgovarao sa drugim bivšim asovima koji su na čelu košarkaških saveza je i potreba da se unapređuje košarkaška i sportska infrastruktura.

"Ključ uspeha je u konstantnom razvoju i stalnom radu. Ne možete da stanete, zadovoljni onim što imate, misleći da će to biti dovoljno za nastavak uspeha. Svako usporavanje dovodi do pada. Kako u životu, poslu, treningu, tako i u vođenju sportskih organizacija. Zato pozdravljam napore predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji prepoznaje potrebu da se infrastruktura kod nas unapređuje, da se grade stadioni, sportske dvorane, školske sale, jer jedino tako ceo sportski eko-sistem može da ide u korak sa razvojem društva, tehnologija, drugačijih potreba i želja, i da zadržimo sport kao društvenu vrednost koja nas je učvrstila kao naciju i podigla naše samopouzdanje i u najtežim vremenima", zaključuje Tomašević.

