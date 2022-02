PRIBLIŽIO SE KUP, A PARTIZAN I DALJE OSCILIRA Evo šta o crno-belima kaže legendarni Goran Grbović, jedna stvar ga NERVIRA!

Crno-beli su pobedili FMP, ali su se ponovo mučili, a pred vratima su novi izazovi u Kupu Radivoja Koraća.

Često Partizan prima veliki broj poena, "panteri" su u Železniku napunili koš gostiju u prvom poluvremenu (46 poena), a u nastavku je ipak bilo drugačije.

Legendarni košarkaš Partizana Goran Grbović, koji je bio i Obradovićev saigrač, smiruje loptu. Štaviše, popularni Grba tvrdi da će, ukoliko mladi igrači i trener ostanu zajedno, Partizan imati tim za najveće domete.

- Kad je Željko došao u Partizan, cilj je bio da se klub vrati u Evroligu. To ne može preko noći. Ekipa je odlična. Evo, sad ću da kažem, ako ovi mlađi momci ostanu u Partizanu i ako ih bude trenirao Željko, Partizan za tri godine neće samo biti konkurent za fajnal-for Evrolige nego će biti pretendent na titulu šampiona Evrope! - jasan je Grbović.

Optimistična izjava, ali i sam Grbović je bio učesnik fajnal-fora u Gentu sa ekipom crno-belih u kojoj je bio, uz Savovića, najstariji igrač, a većina je bili vrlo mlada. Zato i poziva na strpljenje.

- Ne znam šta su navijači očekivali ove sezone, ovo je mlada ekipa, dosta igrača je potpisalo ugovore na tri godine, i to na Željkov autoritet. To je veliki korak napred u odnosu na ranije, na prethodni period, kad je bio očigledan nerad u klubu - ocenjuje popularni Grba i dodaje:

- Željkova metodologija je uvek ista, mislim da pojedini igrači još nisu u mogućnosti da ispune sve što se od njih traži, zbog toga i dolazi do oscilacija. S jedne strane imate autoritet trenera, s druge autoritet i pritisak navijača, to je sve povezano s težinom Partizanovog dresa.

Nervira me kad se komentariše izgled Željkovog tima

Grbović je uveren da Obradović drži stvari po kontrolom.

- Šta mi sad treba da komentarišemo kako izgleda ekipa čoveka koji je devet puta bio šampion Evrope! Dakle, to nikad niko neće da ponovi. Mene to nervira - kaže on.