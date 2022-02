ŽELJKO OBRADOVIĆ OTERAO FUDBALERA IZ PARTIZANA?! Bizaran tekst iz Afrike: Suma se nije slagao sa trenerom, zato je i otišao

Nije odigrao vezista nijednu utakmicu za Kuvajt, a njegov boravak u tom klubu već je okončan iz, za sada, nepoznatog razloga.

Problematični Gvinejac je prethodno dobio otkaz u Partizanu zbog problematičnog ponašanja, a njegov slučaj svojim čitaocima je predstavio senegalski "Spectrosport", koji je napravio neverovatnu grešku i umesto Aleksandra Stanojevića, kao trenera FK Partizan naveo Željka Obradovića.

- Otkako se vratio iz reprezentacije Gvineje se više nije slagao sa njegovim trenerom Željkom Obradovićem. Tridesetogodišnjak nije bio deo trenerovih planova i takva situacija mu je smetala, na kraju i umorila. Zbog slabe minutaže, odlučio je da raskine ugovor - piše na pomenutom sajtu koji je naveo i izjavu Sume nakon odlaska iz Partizana.

Gaf novinara foto: Printscreen

- Raskid saradnje je obostrana želja. Otkako sam došao trener me ne želi i to mi je stavio do znana. Kada ga medija pita o tome, on svali krivicu na mene.

Podsetimo, Partizan je krajem septembra 2021. godine saopštio da Suma više nije član ekipe "nakon konstantnog kršenja klupske discipline koje je kulminiralo neovlaćenim oglašavanjem igrača u javnosti".

Suma je prethodno na društvenoj mreži Instagram iskazao nezadovoljstvo statusom u klubu, a za Kuvajt je potpisao početkom oktobra kao slobodan igrač.

