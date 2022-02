SRPSKI KOŠARKAŠ U UKRAJINI: Trenutno sam jedini stranac! Porodica želi da sednem u prvi avion, otac hoće da dođe da me odveze kući

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je našim državljanima koji trenutno borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja te države.

Među našim državljanima u Ukrajini nalazi se i košarkaš Aleksandar Zečević.

Futožanin nastupa za "Sokolove" iz Harkova, gradu na severoistoku Ukrajine, udaljenom svega 20-tak kilometara od granice sa Rusijom.

O trenutnoj situaciji u Ukrajini i svom statusu pričao je za RTS.

"Mi smo imali četiri stranca, Amerikanca u klubu, i svi ti Amerikanci su otputovali sinoć iz Kijeva za Ameriku. Ja sam trenutno jedini stranac u ovom klubu. Ja sam stalno u kontaktu sa našom ambasadom, kao i moj klub. Pratimo situaciju, ako se ona pogorša, klub je napravio plan evakuacije, da me bezbedno evakuišu na bezbedno mesto", kaže Aleksandar Zečević za RTS.

Njegova porodica bi želela da se on, ipak, vrati kući.

"Moja porodica želi da sednem u prvi avion, čak je i otac hteo da dođe ovde i da me pokupi, da bukvalno dođe u grad i da me odveze kući, ali zajedno sa ambasadom i sa mojim agentom i mojim klubom pokušavamo da smirimo situaciju kod kuće i u familiji, da će sve biti ok", navodi Zečević.

