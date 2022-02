JOKIĆ NEĆE BITI MVP NBA LIGE: Čarls Barkli zna ono što drugi ne znaju, za sve je kriv DENVER i stalno KUKANJE

Legendarni NBA košarkaš Čarls Barkli, danas ugledni komentator, smatra da je Nikola Jokić u krugu favorita da ponovo postane MVP lige. Međutim, trofej bi mogao da mu izmakne, jer ekipa Denvera nema kvalitet za najveće domete.

foto: Profimedia

Denver Nagetsi pored Nikole Jokića nemaju košarkaša velikog kvaliteta. Spekulisalo se da će ljudi koji vode klub uraditi moćan trejd, pominjao se dolazak Džejmsa Hardena, ali se to na kraju nije desilo.

- Problem sa Nagetsima je što o njima ne možemo da sudimo pre povratka Džamala Mareja. Sada nisu u krugu kandidata za šampionski prsten. Memfis igra bolje od njih. Ne znači da ne poštujem Jokića, ali ako već pričamo o MVP, ako ste glasali i hoćete da budete fer, smatram da Džo Moranta ove sezone zaslužuje to laskavo priznanje, jer njegova ekipa igra bolju košarku nego Denver - istakao je Barkli.

foto: Profimedia

Poznato je da bivši as Filadelfije, Finiksa i Hjustona veoma ceni sve što Nikola Jokić radi u Denveru, ali Barkli smatra da Nagetsi previše kukaju i da to najviše šteti Srbinu.

- On je već bio MVP, kako onda da Jokić nema poštovanje. Da nemaju ne bi dobio tako laskavo priznanje. Nema dileme da je on sjajan igrač, ali u Denveru su malo subjektivni prema njemu. Da nije paklen igrač, ne bi stigao do MVP - zaključio je Barkli.

Kurir sport